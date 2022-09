Quanto custam aos alunos as 10 melhores universidades do mundo?

Começamos pelo fim. Em 10º lugar da lista elaborada pelo site QS para 2023 está a Universidade de Chicago, fundada por John D. Rockefeller em 1890, cuja lista de ex-alunos inclui nomes como Eliot Ness e Bernie Sanders.

Segue-se o Instituto Politécnico Federal de Tecnologia de Zurique, universidade pública na cidade com o mesmo nome. Esta instituição suíça conta com 21 vencedores do Prémio Nobel e entre os ilustres estudantes que a frequentaram encontram-se Albert Einstein ou Santiago Calatrava.

Habitué nos rankings da QS, a University College de Londres ocupa o 8º lugar. Ao pagar 35 mil euros, é possível frequentar esta instituição pública – a primeira criada no Reino Unido, em 1826 – com morada em Bloomsbury. É a terceira mais antiga do país, acompanhada de Oxford e Cambridge, e conta com 28 prémios Nobel atribuidos a antigos alunos. Também no Reino Unido, a Imperial College de Londres, especializada em ciência, tecnologia e medicina, surge no 6º lugar da lista. Fundada em 1907, foi aqui que se descobriu a penicilina e que foram feitos grandes avanços na área das fibras óticas.

Voltamos aos Estados Unidos, mais especificamente a Califórnia, onde se situa o Instituto Tecnológico. Pertence a um grupo de Institutos de Tecnologia dos Estados Unidos e dedica-se sobretudo às ciências e ciência aplicadas. Fundada por Amos G. Throop, político e homem de negócios, esta universidade trabalha com a NASA e tem um campus de 50 hectares.

A ocupar o 5º lugar está a Universidade de Harvard, cuja matrícula anual chega aos 54 mil euros. É privada e fica em Cambridge – Estados Unidos da América, não Inglaterra. Igualmente emblemática, a Universidade de Oxford (matrículas entre os 33 mil e 51 mil euros) – fica na cidade que lhe dá o nome, e é a segunda mais antiga do mundo.

Também uma das mais conhecidas pelo mundo fora, a Universidade de Stanford é privada e fica na Califórnia. É o centro de desenvolvimento de muitos projetos tecnológicos devido à sua proximidade a Silicon Valley (um centro global de alta tecnologia e inovação).

O top 2 divide-se entre Reino Unido e Estados Unidos da América - sem surpresas portanto. A Universidade de Cambridge ocupa o 2º lugar do ranking e foi fundada por um grupo de universitários que desistiram de Harvard. É um importante polo de investigação científica, contanto com vários vencedores de prémios Nobel entre os antigos alunos.

Em 1º lugar, e com uma matrícula que ronda os 57 mil euros está o Instituto Tecnológico de Massachusetts, mais conhecido como MIT. O astronauta e piloto Buzz Aldrin, que pilotou o Módulo Lunar do Apolo 11, é apenas um dos muitos cientistas que frequentou esta universidade.



Pode consultar o ranking completo no site da QS.