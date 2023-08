Da Europa para a América: a história das 'mug shots'

é um termo informal usado na

para designar um retrato fotográfico de uma pessoa do busto para cima, geralmente tirada depois desta ser presa pela polícia. O conceito original nasceu na Europa, mas com o passar dos anos expandiu-se um pouco por todo o mundo, tendo hoje em dia maior expressão nos Estados Unidos.





Hugh Grant foi preso pela polícia de Los Angeles depois de ter sido apanhado em flagrante no carro com uma prostituta. Foto: Getty Images

Foto da ativista americana dos direitos civis, Rosa Parks, após a sua prisão em fevereiro de 1956, durante o boicote aos autocarros de Montgomery. Foto: Getty Images

Foto de cadastrado rende milhões a Donald Trump Foto: Getty Images

Alphonse Bertillon, criminologista francês e inventor da fotografia criminal, em 1913. Foto: Getty Images

O líder americano dos direitos civis, Martin Luther King Jr., após ter sido preso por liderar um boicote em toda a cidade aos autocarros segregados, em 1956. Foto: Getty Images

ug shotlíngua inglesaUm pouco por conta dasnorte-americanos, é muito através dessaque este nome nos é dado a conhecer. Para não falar nas variadíssimasque popularizaram precisamente por conta das suas mug shots, mesmo que já fossem algo famosas. É o caso de(1994),(1999),(2022),(2004), ou(1995).Na história, também alguns rostos foram obrigados a ver os seus mug shots virem a público, devido à sua(1956),(1956) e(1961) foram exemplo disso.Mas nunca se tinha ainda visto um, neste caso ex-Presidente, a ter o seu retrato num cadastro policial. Aconteceu agora, em 2023, com aquele que foi o 45º Presidente nos EUA,. Indiciado em quatro processos criminais, e ao contrário das três acusações anteriores, desta vezNa era das redes sociais, afoi imediatamentee acabou por ter um resultado um pouco oposto ao que se esperava. O ex-Presidente e os seus apoiantes conseguiram transformar essa imagem numa espécie de medalha de honra. Desde então, depois do aproveitamento da foto de cadastrado, a campanha de Trump já arrecadou mais de 6,5 milhões de euros em donativos e venda de. T-shirts, canecas, bonés, e mais uma série de artigos, todos com a cara de Trump na prisão têm sido bastante procurados nos Estados Unidos.Até oscriaramà capa de, o álbum de 1997 que continha o êxito Good Riddance (Time of Your Life), trocando os rostos originais pelo de Trump. A t-shirt pode ser(32,42 euros), compara o Greater Good Music , organização que apoia as vítimas dos incêndios em Maui, no Havaí.Mas esta relação entre a, mais especificamente à sua atividade de policiamento, já existe há muito. Pouco depois de ter sido inventada, em 1839, a tecnologia começou a ser. Em Paris, por exemplo, a polícia utilizou a fotografia nos esforços para identificar criminosos em série.Na década de 1880,, antropólogo e chefe do Serviço de Identificação Judicial de França,, umde rosto: uma foto voltada para a câmara e a outra de perfil. O retrato ainda pressupunha, que incluiam a largura da envergadura do braço, o diâmetro da cabeça, o comprimento do pé e o tamanho da orelha. Este sistema de Bertillon demonstrou que a fotografia não fornecia um registo transparente: necessitava de. Chamada de Bertillonage, esta abordagem anunciava paradoxalmente a fotografia policial, ao mesmo tempo que sublinhava a insuficiência da identificação fotográfica.A primeira(como as consideramos hoje) foi tirada, Bélgica, em. Uma década depois, acontratou um fotógrafo profissional.Nos, os departamentos de polícia começaram a fotografar homens e mulheres presos já na década dee exibiam os seusem. Mais tarde, no século XIX, à medida que as fotografias se tornaram mais fáceis e baratas de reproduzir em impressões de papel, a fotografia policial foi amplamente utilizada nos departamentos de polícia de toda a Europa e dos Estados Unidos.Esta técnica persistiu até hoje, embora asrapidamente se tenham tornado uma forma mais precisa de identificar criminosos. Ao longo do século XX, fotografias de líderes dos direitos civis a criminosos e celebridades, deixaram a sua marca.Nos EUA, a prática de. Em 2020, a polícia de São Francisco anunciou que não divulgaria mais fotos policiais, a menos que houvesse um motivo de segurança pública. Acredita-se que esta partilha e proliferação de imagens nos jornais e nas redes sociais cria possa, de certa forma,