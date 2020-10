Flying Spur V8 é o novo trunfo da Bentley

Para os amantes de automóveis, esta a nova máquina da Bentley, o Flying Spur V8, é a novidade do momento. Este carro, com um motor V8 de 4,0 litros com dois turbocompressores, reforça a expressão e dinâmica da gama Flying Spur com o seu desempenho atlético através dos 550 cv de potência e 770 de binário.



Ao contrário do modelo Flying Spur com motor W12, este é mais leve, tem cerca de 100 kg a menos, o que ajuda na componente da dinâmica.



"esta é a nova máquina da Bentley" Foto: Bentley





Este modelo junta o poder à agilidade e vai dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos, atingindo um máximo de 318 km/h. Para além da rapidez, conta com uma forte componente tecnológica, ao possuir

a função de desativação de cilindros, que consiste em desligar quatro dos oito cilindros (em 20 milissegundos), para reduzir os consumos e as emissões atmosféricas. A destativação acontece quando está abaixo das 3 mil rotações e o binário não passa dos 235 de binário.



"vai dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos e atinge um máximo de 318 km/h" Foto: Bentley









O Flying Spur V8 conta com a suspensão a ar e a vetorização de binário (atribuir a cada roda a mesma potência necessária, no momento ideal para um melhor desempenho, segundo o jornal Razão Automóvel). A opção da tração às quatro rodas ou as barras estabilizadoras também se apresentam como uma escolha para o condutor.

Interior do Bentley Flying Spur V8 Foto: Bentley

As encomendas para o Bentley Flying Spur já estão disponíveis, no entanto, o preço ainda não foi divulgado e este só poderá ser recebido em 2021.