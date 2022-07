O quadriciclo elétrico mais vendido do mundo custa menos de 10 mil euros

Falamos de um elétrico já registou mais de 23 mil encomendas desde o seu lançamento em abril de 2020. A silhueta atípica do Citroën AMI é um sucesso tanto na Europa, como fora do continente. É mais procurado em França, com cerca de 13 mil pedidos, seguido da Itália, com 6700. Também o Reino Unido registou mais de 2 mil encomendas antes do lançamento no país em junho do ano passado.

Citroën AMI Orange Foto: Citroën

O Citroën AMI chegou a Portugal em setembro de 2021, com uma etiqueta de €7.350. O quadriciclo, vendido em mais de 9 países europeus, pode ser conduzido a partir dos 16 anos, com carta da categoria B1.

Com uma autonomia de 75 quilómetros, o automóvel pode ser carregado na totalidade em apenas 3 horas, com uma tomada elétrica doméstica de 220V.

O modelo compacto e prático pode ser totalmente personalizado Foto: Citroën

O estilo compacto e prático do Citroën AMI fez do modelo da marca francesa um recorde de vendas, e existem agora várias versões do mesmo. Para além de poder ser totalmente personalizado, o MY AMI CARGO oferece um volume útil de carga superior a 400L. Este surgiu como solução acessível, adaptada às necessidades do consumidor do mercado profissional.