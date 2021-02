Land Rover Defender regressa modernizado e por 222 mil euros

Num mundo cada vez mais dominado pelo "politicamente correcto" e onde a electrificação e a tecnologia ditam as regras, parece existir cada vez menos espaço e vontade de regressar ao passado, em busca de inspiração para o futuro. A explicação é simples: estes têm obrigatoriamente que ser tempos diferentes.

Mas porque a memória tem muito valor, há marcas que continuam empenhadas em não esquecer as suas raízes, brindando os seus clientes com séries especiais que são uma verdadeira viagem no tempo. A Jaguar Land Rover (JLR) é um bom exemplo disso.

Através do programa "Reborn", a Jaguar Land Rover Classic permite que qualquer cliente chegue à sede da empresa, em Oxford Road, Coventry, no Reino Unido, e compre o Jaguar ou o Land Rover clássico com que sempre sonhou. É um processo longo - um restauro pode levar até 18 meses - e caro, mas o resultado compensa.

Há propostas para todos os gostos, desde um Range Rover de primeira geração até ao elegante Jaguar E-Type, sem esquecer o Land Rover Series I nascido em 1949. Para além disso, a JLR resolve de vez em quando brindar-nos com criações ainda mais especiais, capazes de arrancar um suspiro a um apaixonado por clássicos. E é precisamente isso que acaba de acontecer com o Land Rover Defender Works V8 Trophy, um modelo com raízes no mítico Camel Trophy.

Land Rover Defender Works V8 Trophy Foto: Land Rover

Falar de competições e aventura é falar do Camel Trophy, um rali com duas décadas de história, que já se realizou um pouco por todo o mundo, e que desde a segunda edição contou com o apoio da Land Rover. Estas expedições tornaram-se famosas por colocar máquinas e pessoas à prova contra os piores obstáculos que a Natureza tem para oferecer. Aos pilotos exigia-se perícia ao volante, coragem, resistência e conhecimentos de mecânica suficientes para resolver os percalços que fossem aparecendo. Aos carros exigia-se tudo e mais alguma coisa.

Desde a primeira edição, em 1980, na Rodovia Transamazónica, no Brasil, até à última, em 2000, entre o Tonga e Samoa, na Oceânia, foram muitos os modelos da marca britânica a participar: desde os Series III aos Defender (90 e 110), passando pelos Range Rover, Discovery e até o mal-amado Freelander. Agora, o Land Rover Defender Works V8 Trophy presta tributo a todo este legado e apresenta-se sob a forma de uma edição especial limitada a 25 exemplares.

Land Rover Defender Works V8 Trophy Foto: Land Rover

Animado por um motor V8 atmosférico de 5,0 litros de capacidade que produz 405 cv de potência e 515 Nm de binário máximo, associado a uma caixa automática ZF de oito velocidades, este Land Rover Defender Works V8 Trophy conta com tração integral (com caixa de transferência de duas velocidades), diferencial central autoblocante e diferenciais dianteiro e traseiro reforçados. A suspensão tem eixos rígidos à frente e atrás, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barras estabilizadoras.

Por fora, além da icónica cor escolhida para a carroçaria, muito semelhante à que vimos no Camel Trophy, destacam-se as modificações operadas pela Land Rover Classic, tais como o porta-bagagens de tejadilho, as proteções inferiores, as luzes adicionais, os pneus de todo-o-terreno, a entrada de ar elevada, o guincho frontal e toda a estrutura de proteção exterior.

Por dentro, e para contrastar com a assinatura robusta do exterior, salta à vista o couro Windsor, acompanhado por costuras em amarelo. Os bancos desportivos Recaro lembram-nos que estamos perante uma proposta com registos imponentes, mas a qualidade dos acabamentos, o sistema de infoentretenimento moderno e o relógio desenhado por Elliot Brown especialmente para este modelo dão um toque extra de classe, bem ao estilo british.

Land Rover Defender Works V8 Trophy Foto: Land Rover

Só serão produzidas 25 unidades deste Defender Works V8 Trophy (distribuídas entre carroçarias 90 e 110), cada uma com um preço base de 195 mil libras, qualquer coisa como 222 mil euros. É uma pequena fortuna, é certo, mas é este o preço a pagar por um pedaço de história da Land Rover, que para assinalar o momento também anunciou um novo evento competitivo, denominado Land Rover Trophy, inspirado no Camel Trophy e no G4 Challenge, o seu sucessor.

A competição deverá acontecer este ano no Castelo de Eastnor, no Reino Unido. Numa primeira fase os participantes terão sessões individuais com especialistas da marca britânica que os ensinarão a tirar o máximo proveito dos seus Defender Works V8 Trophy. Depois, segue-se uma vertente mais competitiva, onde cada piloto será avaliado nos vários desafios que tem de ultrapassar. Resta-nos esperar que a Covid-19 não troque os planos à organização.