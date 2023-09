Cerquido Village & Spa, um refúgio no coração do Alto Minho

Tem início junto ao mar e à foz do Minho e é uma das mais bonitas e porventura mais desconhecidas serras portuguesas. Falamos da Serra de Arga, em cujo território se tocam os concelhos de Caminha, Cerveira, Ponte de Lima e Viana do Castelo. Tem cerca de 9 km de comprimento e 5 de largura, avistando-se, do seu topo, a mais de 800 metros de altitude, no Alto do Espinheiro, uma magnífica panorâmica sobre o mar e a foz dos rios Minho e Coura, bem como para o interior verde do Minho. É numa das suas encostas que fica o Cerquido Village & Spa, uma Casa de Campo aberta em 2015 por Filipe Pimenta num daqueles lugares perdido no espaço e esquecido no tempo. Ou seja, um local perfeito para uma escapada em total imersão na natureza, longe de tudo e de todos, seja em modo de contemplação ou num registo mais ativo – até porque não falta o que fazer por ali.

Um local perfeito para uma escapada em total vista para a natureza, longe de tudo e de todos. O que não falta são coisas para fazer nesta casa de campo. Foto: DR

Com vista para o Vale do Lima, a unidade distribui-se pela encosta, contando com cinco casas, a da Serra, do Cerquido, do Pastor e do Sobreiro, sendo esta última complementada por um pequeno estúdio com o mesmo o nome. A estas juntam-se ainda três bungalows, o da Pedra, da Oliveira e do Carvalho, de construção mais recente e numa zona mais alta da propriedade, próxima da piscina interior aquecida e do jacuzzi, igualmente com vista panorâmica sobre o vale.

Como lazer, é possível disfrutar da piscina interior aquecida com vista para o vale. Foto: DR

Um pouco mais abaixo, para os dias mais quentes, fica a piscina infinita ao ar livre, perto da qual se encontra outro jacuzzi, com um sistema inovador de cromoterapia.

Para os dias mais quentes, é possível aproveitar a piscina exterior com a vista panorâmica para o deslumbrante vale. Foto: DR

À volta, há muito para descobrir, por entre paisagens tão deslumbrantes quão surpreendentes, como as cascatas ao longo do ribeiro de S. João, onde se pode apreciar a enorme biodiversidade da zona, por entre bosques de carvalhos, sobreiros, castanheiros, medronheiros, azevinhos e loureiros. Um pouco mais abaixo fica a azenha de Estorãos, uma das mais secretas praias fluviais minhotas, cujo cenário pouco ou nada deve ter mudado nos últimos séculos, com um velho moinho e uma ainda mais antiga ponte romana a darem um toque milenar à paisagem, dominada, ao longe, pela imensidão dos granitos da Serra de Arga, situada mesmo em frente.

As casas ficam mesmo no centro da Grande Rota das Paisagens Protegidas do Alto Minho, a nova grande rota da região, criada para dar a conhecer lugares únicos como a Serra d’Arga, o Corno do Bico, as Lagoas de Bertiandos e a Mesa dos Quatro Abades, que podem ser percorridos a pé, a cavalo ou de bicicleta.

As casas estão situadas no centro da Grande Rota das Paisagens Protegidas do Alto Minho, dando acesso a conhecer lugares únicos. Foto: DR

E é mesmo de bicicleta que percorremos a zona conhecida como da Mesa dos Quatro Abades. O nome deve-se a uma velha mesa de granito, ladeada por quatro bancos, também em pedra, cada um deles assente no território das quatro freguesias que ali confinam: Calheiros, Cepões, Bárrio e Vilar do Monte. Conta-se que, outrora, os representantes de cada paróquia sentavam-se ali para debater e resolver os mais diversos assuntos dos respetivos territórios, consultando o povo, que se concentrava em seu redor. Uma tradição entretanto recuperada em 1988, por iniciativa das juntas de freguesia de Labruja, Labrujó e Rendufe, que continua a ser efetuada sempre no terceiro domingo de junho. Trata-se de uma zona de natureza quase selvagem, com trilhos muito técnicos e de vistas largas, que obriga a diversas paragens nos inúmeros miradouros naturais ali existentes.

Trata-se de uma zona de natureza quase selvagem, com direito a vista pelos inúmeros miradouros e pelos trilhos que lá são feitos. Foto: DR

Bem mais pacífico é o troço que conduz às lagoas de Bertiandos e S. Pedro dos Arcos, onde se impõe uma paragem, para percorrer a pé uma paisagem pouco comum nesta zona do país, caminhando pelos passadiços sobre estas lagoas abastecidas pela chuva e pelos ribeiros de Leira Longa e da Portela, apenas na companhia das garças que se alimentam nas suas águas e pelo voo das coloridas libelinhas. Aconselha-se ainda uma visita ao Centro de Interpretação Ambiental das lagoas e à vizinha Quinta dos Pentieiros, uma quinta pedagógica e parque florestal com piscina, campismo com bungalows em madeira, em jeito de casas na árvore.

Num ambiente mais pacífico é possível conhecer as lagoas de Bertiandos e S. Pedro dos Arcos, onde se pode percorrer pelos seus passadiços ao lado destas lagoas abastecidas pela chuva e pelos ribeiros de Leira Longa e da Portela. Foto: DR

Apesar de tudo isto poder igualmente ser percorrido a pé, a caminhada ficou reservada para a paisagem protegida do Corno do Bico, outro tesouro escondido do alto Minho, neste caso em Paredes de Coura, onde subsiste "uma das maiores manchas de Carvalho Português", situada a mais de 800 metros de altitude. Um cenário de sonho, que mais parece saído de um conto de fadas, onde o bucólico verde dos musgos se mantém até no pino do verão, não faltando sequer uma muito esquiva alcateia de lobos.

Cerquido Village

Rua da Bouça de Abade, Ponte de Lima. 924 429 582, cerquidovillage.com

ONDE COMER

Solar da Picota

É caso para dizer que neste restaurante se junta o melhor de dois mundos: a farta gastronomia minhota com a exuberância das tapas galegas do outro lado da fronteira, onde o proprietário José Souza viveu durante muitos anos.

Largo da Picota, 13, Ponte de Lima. 962 082 011 Facebook: Solar da Picota Restaurante

Taverna da Vaca das Cordas

"Receitas centenárias e sabores tradicionais", assim se apresenta e com total justiça, esta verdadeira instituição limiana na arte do bem servir e do melhor comer, onde só as entradas são uma refeição quase completa.

Rua Beato Francisco Pacheco, 39 a 41, Ponte de Lima. 258 741 167, tavernavacadascordas.com

Casa do Xisto

Um local onde os comensais podem pescar a sua própria truta, com canas de pesca mesmo de cana, como antigamente, nas pequenas lagoas em frente ao estabelecimento. Quem não quiser perder tempo, pode no entanto passar diretamente para a mesa, onde a truta é rainha, mas há mais opções.

Boalhosa-Insalde, Paredes de Coura. 939334564

Facebook: Casa do Xisto