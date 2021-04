Quadro que ia ser vendido por €1500 pode, afinal, de Caravaggio

Antes de ter sido retirado de um leilão da Ansorena em Madrid, uma pequena e luminosa pintura a óleo com a imagem de Cristo atribuída ao artista espanhol José de Ribera, e datada do séc. XVII, estava prestes a ser vendida por 1500 euros. No entanto, e de acordo com investigações feitas por especialistas e críticos de arte, chegou-se à conclusão que esta obra pode ser uma valiosa pintura do italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, levando o governo espanhol a impor uma proibição de exportação da mesma.A tela, que mede 111cm por 86cm, está agora a ser estudada por especialistas para determinar a sua autoria. Este erro tem uma justificação simples: é que José de Ribera, filho de um sapateiro, estudou em Roma e foi um notável seguidor de Caravaggio e um admirador dos seus famosos contrastes de luz e escuridão aplicados na pintura.O Ministério da Cultura espanhol explicou que decidiu determinar a proibição preventiva à exportação do quadro após ter recebido uma chamada de peritos do Museu do Prado, em Madrid, na última terça-feira. Os especialistas do museu disseram que havia "provas estilísticas e documentais suficientes" para sugerir que poderia ser um Caravaggio original. "Dada a rapidez com que tudo isto tem vindo a acontecer, precisamos agora de um estudo técnico e científico aprofundado do quadro em questão", disse uma fonte do Ministério, citada pelo The Guardian. "É necessário que haja um debate académico sobre se a atribuição de Caravaggio é plausível e aceite pela comunidade científica".Há quem esteja completamente convencido de que este é um quadro de Caravaggio, como o crítico de arte italiano e deputado Vittorio Sgarbi. "Olho para ele e parece-me imediatamente que a obra é de Caravaggio, penso que através de financiamento posso devolvê-lo a Itália", disse Sgarbi, escreve também o jornal inglês. "O seu preço poderia ser de cerca de 100 a 150 milhões de euros se se vender em privado, e de 50 milhões de euros se se vender a um museu como o Prado".