Clássicos do cinema num dos jardins mais acarinhados da capital
O Jardim do Torel transforma-se, todas as sextas e sábados, numa sala de cinema a céu aberto. A melhor parte? A entrada é gratuita.
E se um dos mais célebres miradouros de Lisboa se tornasse numa tela ao ar livre? É com esta premissa que o Jardim do Torel, em Lisboa, se torna mais uma vez palco de projeções de cinema. Ao longo do mês de agosto, os entusiastas da sétima arte poderão sentar-se a recordar títulos de peso, verdadeiros clássicos que moldaram a indústria cinematográfica e deixaram uma marca indelével na história do cinema.
Nesta nova edição do ciclo Cinema no Verão, os visitantes percorrerão diversos géneros: fitas western, comédias românticas, ação, thriller e ficção científica. No cartaz encontram-se produções como The Lucky One (2012) e O Feitiço do Tempo (1993), que serão exibidos na noite de sexta-feira (dia 8) e sábado (dia 9).
Negócio Arriscado (1983) e Conta Comigo (1986) serão projetados nos dias 15 e 16 de agosto, sexta-feira e sábado seguintes. A exibição do marcante Goodfellas – Tudo Bons Rapazes (1990), assinada por Martin Scorsese e protagonizada por Robert De Niro, terá lugar na sexta-feira, dia 22. Segue-se Nascido Para Matar (1987), a 23.
Balbúrdia no Oeste (1974) e Tootsie – Quando Ele era Ela (1982) encerram o ciclo no fim de semana de 29 e 30 de agosto.
Antes da exibição dos filmes, os espectadores terão oportunidade de assistir à curta-metragem da iniciativa Cinema de Palmo e Meio, o documentário Pelas Pessoas Sempre, assinado pela Freguesia de Santo António, às 20h.
As exibições têm início às 21h, no Jardim do Torel, na R. Júlio de Andrade, em Lisboa. A entrada é livre.
