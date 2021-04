World Press Photo 2021. A comovente história da fotografia vencedora

A fotografia "Primeiro Abraço" (The First Embrace) e é da autoria do dinamarquês Mads Nissen (Politiken/Panos Pictures), e venceu o prémio de fotojornalismo de maior prestígio, o World Press Photo of the Year 2021. Na foto, Nissen capta o momento em que Rosa Luzia Lunardi, 85, finalmente recebe um abraço da enfermeira Adriana Souza. A imagem foi captada na residência Viva Bem, em São Paulo, no dia 5 de agosto de 2020.

Citado pela Traveler espanhola, Nidssen diz que o levou a inscrever esta fotografia no concurso, é que o momento mostra o contraste entre o horror que a pandemia tem causado (neste caso, no Brasil, onde foi tirada), e a esperança. "Para mim fala de esperança e amor em tempos difíceis. Quando soube da crise que se desenrolava no Brasil e da má liderança do presidente Bolsonaro que, desde o início, desprezou o vírus e apelidando-o de "uma pequena gripe", eu senti a necessidade urgente de fazer algo em relaçãoa isso"