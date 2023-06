Prime Matter, a galeria de arte que resgata técnicas ancestrais de produção

Num mundo dominado pela tecnologia e pela produção em série, faz parte da essência da Prime Matter preservar a creatividade e o saber fazer manual do Homem desde os primórdios dos tempos. A nova galeria de design e arte em Lisboa, criada pelas mãos do designer francês Emmanuel Babled e do seu estúdio multidisciplinar Babled Design Studio, é descrita pelo mesmo como "um lugar para a arte, imaginação e histórias, que possa contribuir para cultivar as sementes mais talentosas da humanidade", onde se dê a conhecer as histórias dos diferentes artistas, obras e técnicas utilizadas, e das mentes que valorizam o fabrico sustentável.

Xylos é a primeira exposição da Prime Matter. Foto: Babled Studio

Por isso, só fazia sentido que a sua primeira exposição - Xylos - fosse em homenagem aos trabalhos em madeira, palavra que Aristóteles adaptou na Grécia Antiga para definir o termo "matéria". Afinal, esta foi uma matéria-prima essencial para a evolução do Homem, utilizada para esculpir objetos, construir casas e meios de transporte, e até para garantir a sobrevivência humana, na forma de fogueiras. "A matéria da Xylos é a madeira, e o trabalho da madeira é um meio de gerar harmonia e equilíbrio, um portal para a iluminação espiritual e consonância com a natureza", refere Marta Borges Alvarez, curadora indedependente de arte e design, em comunicado.

Anders Lunderakov e Emmanuel Babled durante o processo de criação das peças da exposição Xylos. Foto: Alisha Wetherill

As peças da exposição Xylos são da autoria de Emmanuel Babled e de Anders Lunderakov. Foto: Babled Studio

O tributo apresenta, assim, peças desenhadas pelos amigos de longa data Anders Lunderskov, cujo trabalho honra a tradição nórdica da marcenaria, e Emmanuel Babled, conhecido pelas suas obras orgânicas e de alta qualidade, criadas com recurso a tecnologia ou manualmente. De mesas a caixas de joias, passando por um cubo mágico, estas são obras com o poder de suscitar a curiosidade de todos.

"A matéria da Xylos é a madeira, e o trabalho da madeira é um meio de gerar harmonia e equilíbrio, um portal para a iluminação espiritual e consonância com a natureza." Foto: Laura Panno

Oriundo de França, e a viver em Lisboa desde 2016, Emmanuel Babled trabalha como designer de mobiliário e objetos há mais de trinta anos. Já Anders Lunderakov, marceneiro dinamarquês e fundador de um estúdio em Milão, acredita que a nossa qualidade de vida melhora quando nos rodeamos de objetos que vão para lá da sua estética e funcionalidade, e que estimulam os nossos sentidos. Da equipa da Prime Matter faz ainda parte Alice Galeffi, diretora da mesma, com conhecimentos em diversas áreas artísticas, da curadoria ao design de interiores.