Descoberto esboço inédito de famoso quadro de Van Gogh

Quando se pensava que já se tinha descoberto todas as obras de arte de Vincent van Gogh, eis que surge um novo desenho do pintor holandês. Um achado do Museu Van Gogh em Amsterdão, um museu dedicado à obra completa do pintor pós-impressionista que viveu entre 1853 e 1890. "Como centro de conhecimento dedicado à obra de Vincent van Gogh e seus contemporâneos, estamos muito satisfeitos com esta descoberta", afirma

Emilie Gordenker, diretora do museu, em comunicado. "É muito raro encontrar um novo trabalho que seja atribuído a Van Gogh. Estamos orgulhosos de poder mostrar este esboço e partilhar sua história com os visitantes", acrescentou.

Trata-se de um esboço da pintura de 1882 com o mesmo nome, Worn out, uma das criações mais surpreendentes do período durante a residência de Van Gogh na cidade de Haia, que hoje oferece um vislumbre excepcional daquele processo de trabalho e conceção, detalhados pelo artista ao seu irmão Theo e a seu amigo Anthon van Rappard, numa série de cartas. O esboço retrata um homem sentado numa cadeira com as mãos na cabeça, aparentemente exausto. Durante a vida do artista, foram várias as vezes que retratou a exaustão, denotando a sua visão e preocupação com a classe socialmente desfavorecida da época.

A descoberta surgiu graças ao (até então anónimo) proprietário da obra, que pediu ao museu para determinar se o desenho tinha sido feito por Van Gogh. "Estilisticamente, enquadra-se perfeitamente nos muitos estudos de figuras que conhecemos do tempo de Van Gogh em Haia, e a ligação a Worn Out é óbvia", explicou Teio Meedendorp, investigador sénior do Museu Van Gogh, citado pela Condé Nast Traveler espanhola, e um dos responsáveis por analisar o esboço.O desenho está em exposição no primeiro andar da coleção permanente do Museu Van Gogh até 2 de janeiro de 2022. Os visitantes poderão ver a descoberta no contexto de outras obras do mesmo período (todas da coleção do Museu Van Gogh), incluindo o quadro original Worn out. "Mostrá-lo no contexto destes outros trabalhos dá-nos uma visão especial do processo de trabalho de Van Gogh. Além do mais, o esboço é um desenho muito fino e poderoso, vale por si mesmo", disse ainda Teio Meedendorp.