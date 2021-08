Este foi o único ator que impressionou Daniel Radcliffe durante a saga Harry Potter

Daniel Radcliffe confessou que na época em que gravava o primeiro filme do universo de Hogwarts não tinha noção do quão impressionante era o elenco de Harry Potter e a Pedra Filosofal, constituído por Maggie Smith (professora McGonagall), Richard Harris (Albus Dumbledore), Alan Rickman (professor Snape), e claro por Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley).

Confissão esta que foi dada durante a sua mais recente entrevista ao The Late Show com Stephen Colbert, a 19 de agosto, onde o ator britânico também falou a sua última série Miracle Workers.

Radcliffe tinha apenas 12 anos quando o primeiro dos oito filmes da saga estreou, em 2001. "Bem, agora tenho noção de quem eles são [os atores do elenco] de uma forma muito mais significante do que quando tinha 9 ou 10 anos", disse, no programa.

"Na altura, não fiquei fascnicado com nenhum deles", explica, mencionando os colegas de elenco. "Mas a primeira pessoa que me lembro de me ter impressionado foi Gary Oldman porque foi com essa idade [em 2004] que tive noção de quem ele era e do seu trabalho e foi também quando estava a ficar mais sério com a profissão", continuou.

A carregar o vídeo ...

Gary Oldman, para além de protagonizar Sirius Black em Harry Potter, é conhecido pelo seu papel de Jim Gordon na trilogia cinemática do Batman, entre outras obras.

Radcliffe, hoje com 32 anos, explicou que "quando se conhece alguém com 9 anos é difícil ficar impressionado com essa pessoa depois".

No mesmo episódio do The Late Show, relembrou também a primeira vez que conheceu Maggie Smith, enquanto gravava a série da BBC David Copperfield, estreada em 1999. "Maggie foi quem me recomendou para Potter, ela é a razão pela qual acabei aqui", comenta.

"Não sabia quem ela era. Os meus pais ficaram do género: ‘oh meu deus, estás a trabalhar com Maggie Smith. Isso é gigante’. Mas eu não era fã do The Prime of Miss Jean Brodie aos 9 anos, então não sabia quem ela era", brinca, referindo-se ao filme no qual Smith era protagonista.

Depois de ter a carreira lançada graças ao universo criado por J. K. Rowling, o ator apareceu em obras como A Mulher de Negro, de James Watkins, e mais recentemente em Guns Akimbo, de Jason Lei Howden.