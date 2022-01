Qual a maior lição a aprender com Keanu Reeves?

Neo, a personagem que Keanu Reeves protagoniza em Matrix, voltou 22 anos depois com o quarto filme da saga e com ele surgem todas as suas apresentações e visionamentos, onde o ator aparece sempre com a sua peça de eleição. O blazer é o seu casaco, seja em cima de uma das motas da sua empresa, a Arch Motorcycle, a tocar baixo em cima de um palco ou na estreia de algum filme. Ao longo do anos, o canadiano desmonstrou ter um estilo muito próprio que raramente muda, incluindo os acessórios - os cintos e os botins castanhos, que têm presença obrigatória em todos os looks.

A 18 de Dezembro na estreia americana do filme 'Matrix Resurrections' Foto: Getty Images

Em 2019 no desfile de Verão 2020 de Saint Laurent em Malibu na California Foto: Getty Images

Em 2018 na estreia do filme 'Siberia' em Nova Iorque Foto: Getty Images

Em 2017 no aeroporto de Salt Lake City Foto: Getty Images

Reeves desde sempre preferiu os blazers, sendo muito raro vê-lo com outro modelo, quer fosse em conjunto com calças de ganga ou como parte integrante de um fato. A paleta cromática é essencialmente escura, com alguns apontamentos mais claros de bege ou cinza, e a grande variação está no corte, que varia entre o mais ajustado formal e o mais direito e casual.

Em 2015 durante o festival Deauville American Film em Deauville, França Foto: Getty Images

Em 2014 durante um passeio pelo bairro Marais em Paris Foto: Getty Images

Em 2005 durante a promoção do filme 'Constantine' em Nova Iorque Foto: Getty Images

A carreira do ator evoluiu muito desde os tempos em que o grunge imperava na cena artística de Los Angeles, numa altura em que Reeves já optava por misturar as t-shirts largas e as camisas de xadrez com os blazers mais casuais. Hoje em dia, é praticamente um ícone da Moda no que toca a este género de casaco - uma das peças mais tradicionais e incontornáveis do vestuário masculino.

Em 2000 num concerto da sua banda Dogstar na Irving Plaza em Nova Iorque Foto: Getty Images