Grammys: um "gift bag" de gritos

A noite dos Grammys é sempre uma excitação. A mais recente não desiludiu: Miley Cyrus levou para casa o seu primeiro Grammy – o seu entusiasmo ficou bem claro na atuação que deu durante a cerimónia. Aliás, a cantora recebeu não apenas um, mas dois: Melhor Gravação do Ano, com Flowers, e Melhor Performance pop a solo. Já Phoebe Bridgers, com a sua banda Boygenius, foi a grande vencedora da noite, e precisou de um carrinho de mão para levar para casa os seus quatro Grammys. Tudo isto é de conhecimento comum e basta abrir qualquer jornal para ficar a saber quem ganhou o quê. O que talvez não seja tão fácil de descobrir é que vencedores e apresentadores levaram para casa algo que, em valor nominal, vale, certamente, mais um Grammy – até porque os prémios são apenas banhados a ouro. Falamos do gift bag, aquelas prendas simpáticas que as pessoas recebem só por terem aparecido. Provavelmente já recebeu algum, com vinhos, compotas e patés. Esqueça. A versão dos Grammys não tem nada a ver: não é ser sequer um bag, mas vários bags, com quase 60 produtos, no valor total de 36 mil dólares, qualquer coisa como 33,5 mil euros. Nada mau.

De acordo com a CNBC, esta boda aos… ricos foi cortesia da empresa de marketing Distinctive Assets, e, ao contrário do gift bag dos Óscares, que só chega às mãos de uns quantos eleitos, este foi entregue a 145 pessoas. De acordo com Lash Fary, fundador da Distinctive Assests, "os Grammys são totalmente centrados na equidade. Cada apresentador e cada artista é tratado da mesma maneira."

E ainda bem porque o saquinho de prendas inclui coisas bastante apetecíveis. Aqui fica o nosso top 5: