50 anos de “Rebel Rebel” de David Bowie assinalam-se com edição comemorativa

Como esquecer David Bowie? Desaparecido em 2016, pouco depois de ter lançado a premonitória e brilhante Lazarus, sua última música, continuamos a celebrar o seu legado musical. "A 24 de maio de 2024, o dia do Jubileu de Ouro de Diamond Dogs, serão lançadas duas edições limitadas comemorativas do seu 50º aniversário - um LP com masterização a meia velocidade e um Picture Disc - ambos prensados a partir da mesma masterização", anuncia a Warner Music.

Recordamos que o primeiro single do álbum, Rebel Rebel – que hoje faz 50 anos -, alcançou o #5 no Reino Unido e o álbum também chegou ao topo das tabelas de vendas em ambos os lados do Atlântico (foi #1 no Reino Unido e #5 nos EUA). Fun fact: em Portugal, celebrava-se a liberdade, com o 25 de Abril de 1974.

Diamond Dogs faz 50 anos.

Até a história do disco é curiosa. Deve-se ao facto de Bowie não ter conseguido assegurar os direitos para uma produção teatral de 1984 de George Orwell e o trabalho de William S. Burroughs, que o cantor tinha entrevistado para a Rolling Stone em novembro de 1973. "As canções do álbum criaram um cenário urbano apocalítico, com Bowie a aparecer na capa como um controverso híbrido meio-homem, meio-cão, pintado pelo artista belga Guy Peellaert a partir de fotografias de Terry O'Neill", escreve a Warner Music. Contam-se infindáveis interpretações das faixas do disco, por artistas como Beck, Tina Turner, Duran Duran, Def Leppard, Joan As Police Woman, Dead Or Alive e The Struts.

Diamond Dogs. Foto: DR

A digressão deste disco também se tornou icónica, pois foi captada em filme para o infame programa da BBC Cracked Actor e em áudio para o clássico álbum DAVID LIVE. Apesar das promessas escritas aos fãs de que a digressão chegaria ao Reino Unido, tal nunca aconteceu. Para a segunda parte da digressão nos EUA, Bowie reduziu o espetáculo e começou a levar o seu material numa direção mais emotiva, que seria totalmente concretizada com o lançamento do seu álbum seguinte, Young Americans.

No Lado A, encontramos as faixas Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise) e Rebel Rebel; e no Lado B encontram-se Rock ’n’ Roll With Me, We Are The Dead, 1984, Big Brother, Chant Of The Ever Circling e Skeletal Family. Esta edição comemorativa está disponível em breve.