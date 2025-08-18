Criação emblemática de Jean Prouvé em relançamento exclusivo

A obra de Jean Prouvé mantém um legado intocável e valorizado até aos dias de hoje. O arquiteto francês, falecido em 1984, contribuiu para uma herança que atualmente é citada e recriada por artistas modernos. Assim o comprova o mais recente lançamento da empresa suíça Vitra, que se dedica ao design e mobiliário de interiores.

A icónica cadeira Antony regressa numa edição especial e limitada. Produzida em madeira de pinho europeu, com uma estrutura metálica na cor Prouvé ‘Rouge Corsaire’, contém detalhes que em muito se assemelham e respeitam o modelo original criado pelo designer e engenheiro. Este lançamento mantém igualmente as curvas elegantes e o assento em contraplacado.

Concebida originalmente no início da década de 1950, a cadeira Antony foi criada por Jean Prouvé para a Cidade Universitária em Antony, nos arredores de Paris. Após vencer um concurso para desenhar 150 quartos daquela que era, na época, a maior residência estudantil na Europa, a peça tornou-se num sucesso instantâneo. Foi, posteriormente, incorporada no quotidiano, sendo possível encontrar esta criação em escritórios, salas de espera e em espaços interiores.

Este lançamento mantem as curvas elegantes e o assento em contraplacado Foto: DR

A peça Antony foi uma das últimas criações de mobiliário desenhadas pelo designer francês, tornando-se depois na primeira cadeira a integrar a coleção do Vitra Design Museum.

A emblemática criação mantém a sua relevância, sendo ainda uma verdadeira referência nos tempos modernos. Virgil Abloh, o designer de moda que liderou a direção criativa da Louis Vuitton até 2021 e fundou a marca Off-White, criou uma versão moderna da cadeira Anthony em 2019, no âmbito de uma parceria com a Vitra. Com uma visão e twist próprio, característico do artista, o modelo de Abloh integrava alguns detalhes associados ao estilo streetwear.

A Anthony Limited Edition 2020 encontra-se disponível para aquisição até ao final do ano. Cada exemplar tem o custo de €2.094,10 e está identificado com uma etiqueta numerada.