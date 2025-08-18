Artes / Prazeres

Criação emblemática de Jean Prouvé em relançamento exclusivo

A suíça Vitra comprometeu-se com o peso de reeditar a icónica cadeira Antony, numa edição limitada, que resultou numa homenagem fiel à peça original.

Cadeira Antony de Jean Prouvé regressa numa edição especial e limitada pela Vitra
Cadeira Antony de Jean Prouvé regressa numa edição especial e limitada pela Vitra Foto: DR
18 de agosto de 2025 | Margarida Bexiga / com Maria Salgueiro

A obra de mantém um legado intocável e valorizado até aos dias de hoje. O arquiteto francês, falecido em 1984, contribuiu para uma herança que atualmente é citada e recriada por artistas modernos. Assim o comprova o mais recente lançamento da empresa suíça , que se dedica ao design e mobiliário de interiores.  

A icónica cadeira Antony regressa numa edição especial e limitada. Produzida em madeira de pinho europeu, com uma estrutura metálica na cor Prouvé ‘Rouge Corsaire’, contém detalhes que em muito se assemelham e respeitam o modelo original criado pelo designer e engenheiro. Este lançamento mantém igualmente as curvas elegantes e o assento em contraplacado. 

A cadeira é produzida em madeira de pinho europeu, com uma estrutura metálica na cor Prouvé ‘Rouge Corsaire’ e contém detalhes que em muito se assemelham e respeitam o modelo original criado pelo designer e engenheiro
A cadeira é produzida em madeira de pinho europeu, com uma estrutura metálica na cor Prouvé ‘Rouge Corsaire’ e contém detalhes que em muito se assemelham e respeitam o modelo original criado pelo designer e engenheiro Foto: DR

Concebida originalmente no início da década de 1950, a cadeira Antony foi criada por Jean Prouvé para a Cidade Universitária em Antony, nos arredores de Paris. Após vencer um concurso para desenhar 150 quartos daquela que era, na época, a maior residência estudantil na Europa, a peça tornou-se num sucesso instantâneo. Foi, posteriormente, incorporada no quotidiano, sendo possível encontrar esta criação em escritórios, salas de espera e em espaços interiores.  

Este lançamento mantem as curvas elegantes e o assento em contraplacado
Este lançamento mantem as curvas elegantes e o assento em contraplacado Foto: DR

A peça Antony foi uma das últimas criações de mobiliário desenhadas pelo designer francês, tornando-se depois na primeira cadeira a integrar a coleção do Vitra Design Museum. 

A emblemática criação mantém a sua relevância, sendo ainda uma verdadeira referência nos tempos modernos. , o designer de moda que liderou a direção criativa da até 2021 e fundou a marca Off-White, criou uma versão moderna da cadeira Anthony em 2019, no âmbito de uma parceria com a Vitra. Com uma visão e twist próprio, característico do artista, o modelo de Abloh integrava alguns detalhes associados ao estilo

A Anthony Limited Edition 2020 encontra-se disponível para aquisição até ao final do ano. Cada exemplar tem o custo de €2.094,10 e está identificado com uma etiqueta numerada.  

Saiba mais Design , Virgil Abloh , Vitra , Louis Vuitton , Off-White , Europa , Vitra Design Museum
Relacionadas
"All-American Ads of the 30s": sonho e otimismo em tempos difíceis

"All-American Ads of the 30s": sonho e otimismo em tempos difíceis

Entre a euforia do fim da Lei Seca e o peso da Grande Depressão, a publicidade americana dos anos 30 encontrou na criatividade a sua arma mais poderosa. Este livro da Taschen revela um universo de anúncios vibrantes que vendiam não só produtos, mas também esperança, glamour e o sonho americano.

Mais Lidas
3 As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida
Artes As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida

Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.