Artes / Prazeres

"All-American Ads of the 30s": sonho e otimismo em tempos difíceis

Entre a euforia do fim da Lei Seca e o peso da Grande Depressão, a publicidade americana dos anos 30 encontrou na criatividade a sua arma mais poderosa. Este livro da Taschen revela um universo de anúncios vibrantes que vendiam não só produtos, mas também esperança, glamour e o sonho americano.

Foto: ©Taschen
12 de agosto de 2025 | Safiya Ayoob

Foi uma década marcada por contrastes. Nos Estados Unidos dos anos 1930, o fim da Lei Seca trouxe de volta os brindes e as vendas de álcool dispararam. Mas, ao mesmo tempo, a Grande Depressão lançava uma sombra pesada sobre a economia e a ameaça de uma nova guerra pairava no horizonte. Ainda assim, contra todas as expectativas, a publicidade viveu um período de criatividade intensa talvez porque, em tempos difíceis, sonhar se tornasse ainda mais necessário.

Capa do livro "All-American Ads of the 30s"
Capa do livro "All-American Ads of the 30s" Foto: ©Taschen

O livro All-American Ads of the 30s, publicado pela Taschen, é uma autêntica cápsula do tempo dessa época fascinante. Com capa dura, 640 páginas e mais de 800 anúncios originais, a obra mostra como a Madison Avenue não vendia apenas produtos - vendia esperança, glamour e o grande sonho americano. Entre revistas de cinema, moda acessível das grandes lojas de departamento e inovações domésticas como pisos de linóleo "modernos", os anúncios prometiam que um futuro melhor estava sempre a uma compra de distância.

"All-American Ads of the 30s"
"All-American Ads of the 30s" Foto: ©Taschen

No início da década, a publicidade norte-americana foi fortemente influenciada pelo design vanguardista europeu. A estética elegante, estilizada e até abstrata substituiu o excesso de texto por composições visuais arrojadas, onde a forma falava mais alto do que as palavras. Porém, à medida que a crise económica se agravava, a abordagem mudou. A subtileza deu lugar a títulos ousados e promessas diretas: soluções rápidas, acessíveis e tangíveis para quem procurava manter algum conforto no dia a dia.

"All-American Ads of the 30s"
"All-American Ads of the 30s" Foto: ©Taschen

Este foi o momento em que a persuasão pragmática se consolidou. Produtos como automóveis Buick, frigoríficos Frigidaire ou canetas Shaeffer eram apresentados não só como símbolos de modernidade, mas como investimentos no bem-estar e no prestígio pessoal. Até marcas de cigarros, como a Lucky Strike, recorriam à imagem de estrelas de Hollywood para garantir que fumar não era apenas um hábito, mas parte de um estilo de vida sofisticado.

"All-American Ads of the 30s"
"All-American Ads of the 30s" Foto: ©Taschen

No fim, este livro mostra que, nos anos 30, vender um produto era também vender um sonho. E, como prova o seu peso generoso de 2,13 kg, trata-se de um sonho que ainda hoje é possível folhear - página a página, anúncio a anúncio.

Saiba mais Prazeres , Diversão , Artes , All-American Ads of the 30s , Livro , Taschen , Publicidades , Book table
Relacionadas
Na Alemanha, um encontro de sonhos para visitar bem acordado

Na Alemanha, um encontro de sonhos para visitar bem acordado

Este verão, um dos maiores museus da Alemanha, o Kunsthalle de Hamburgo, apresenta uma exposição temporária, 'Rendezvous of Dreams', que reúne as melhores obras de arte do surrealismo e do romantismo alemão. Algumas, nunca antes vistas.

Mais Lidas
3 As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida
Artes As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida

Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.