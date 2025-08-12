"All-American Ads of the 30s": sonho e otimismo em tempos difíceis
Entre a euforia do fim da Lei Seca e o peso da Grande Depressão, a publicidade americana dos anos 30 encontrou na criatividade a sua arma mais poderosa. Este livro da Taschen revela um universo de anúncios vibrantes que vendiam não só produtos, mas também esperança, glamour e o sonho americano.
Foi uma década marcada por contrastes. Nos Estados Unidos dos anos 1930, o fim da Lei Seca trouxe de volta os brindes e as vendas de álcool dispararam. Mas, ao mesmo tempo, a Grande Depressão lançava uma sombra pesada sobre a economia e a ameaça de uma nova guerra pairava no horizonte. Ainda assim, contra todas as expectativas, a publicidade viveu um período de criatividade intensa talvez porque, em tempos difíceis, sonhar se tornasse ainda mais necessário.
O livro All-American Ads of the 30s, publicado pela Taschen, é uma autêntica cápsula do tempo dessa época fascinante. Com capa dura, 640 páginas e mais de 800 anúncios originais, a obra mostra como a Madison Avenue não vendia apenas produtos - vendia esperança, glamour e o grande sonho americano. Entre revistas de cinema, moda acessível das grandes lojas de departamento e inovações domésticas como pisos de linóleo "modernos", os anúncios prometiam que um futuro melhor estava sempre a uma compra de distância.
No início da década, a publicidade norte-americana foi fortemente influenciada pelo design vanguardista europeu. A estética elegante, estilizada e até abstrata substituiu o excesso de texto por composições visuais arrojadas, onde a forma falava mais alto do que as palavras. Porém, à medida que a crise económica se agravava, a abordagem mudou. A subtileza deu lugar a títulos ousados e promessas diretas: soluções rápidas, acessíveis e tangíveis para quem procurava manter algum conforto no dia a dia.
Este foi o momento em que a persuasão pragmática se consolidou. Produtos como automóveis Buick, frigoríficos Frigidaire ou canetas Shaeffer eram apresentados não só como símbolos de modernidade, mas como investimentos no bem-estar e no prestígio pessoal. Até marcas de cigarros, como a Lucky Strike, recorriam à imagem de estrelas de Hollywood para garantir que fumar não era apenas um hábito, mas parte de um estilo de vida sofisticado.
No fim, este livro mostra que, nos anos 30, vender um produto era também vender um sonho. E, como prova o seu peso generoso de 2,13 kg, trata-se de um sonho que ainda hoje é possível folhear - página a página, anúncio a anúncio.
Clássicos do cinema num dos jardins mais acarinhados da capital
O Jardim do Torel transforma-se, todas as sextas e sábados, numa sala de cinema a céu aberto. A melhor parte? A entrada é gratuita.
Exposição. Estranhas criaturas que falam através do silêncio
Uma mostra de pintura da artista plástica Inês Galvão que convida à introspeção, desbravando um mundo onírico e multicolorido, cheio de familiaridade e melancolia. "Silêncio e Forma" está patente no Centro Cultural de Cascais, até 19 de outubro.
Na Alemanha, um encontro de sonhos para visitar bem acordado
Este verão, um dos maiores museus da Alemanha, o Kunsthalle de Hamburgo, apresenta uma exposição temporária, 'Rendezvous of Dreams', que reúne as melhores obras de arte do surrealismo e do romantismo alemão. Algumas, nunca antes vistas.
O Governo anunciou que os monumentos históricos que estão sob alçada do Estado passam a ter acesso gratuito aos domingos e feriados.
A lista das listas, que desvenda as séries de maior sucesso na plataforma de streaming desde sempre. Surpreenda-se (ou não).
Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.
Se estiver por dentro do circuito das festas de Londres, é certo que conhecerá Dave Benett – um dos principais fotógrafos da capital britânica que já foi contratado por estrelas como Elton John. Benett conta agora como eram as saídas na década de 1990.