Em Oeiras celebram-se Artes e Ofícios

sob o prestigiante selo "Temporada Cruzada Portugal

– França 2022", a

Auditório Municipal Eunice Muñoz (onde decorre a conferência internacional), o

Mercado Municipal de Oeiras (onde acontece a mostra in loco), ou o

Centro Cultural Palácio do Egipto (onde decorre a exibição de curtas).

Talha Antonio Joaquim Bicho Foto: Abel Yares





Trata-se, portanto, de uma mostra com mais de 30 expositores selecionados e representantes dos vários ofícios existentes nas várias regiões do país, que inclui workshops e masterclasses para todos os interessados em saber mais e experimentar estas.

Olaria Mira Agostinho Foto: Abel Yares





Na conferência internacional, que arranca hoje, a 20, discutem-se temas como as "políticas de apoio ao setor do artesanato", "educação e formação" ou "resiliência económica", todos relacionados com Artes & Oficios, e com a presença de oradoras como Maria João Burstoff, Catarina Portas ou Graça Lopes.

Pintura Decorativa Alentejana Etelvina Santos Foto: Abel Yares





Nas masterclasses, destacam-se a "Como vender os meus produtos?" de Paulo Sellmayer, designer de oroduto e cofundador da VICARA, ou "Fotografia de produto com smartphone" de Pedro Sadio, fotógrafo e diretor criativo. Há ainda uma programação cultural que contempla workshops de olaria, pintura de móveis alentejanos, ou até iniciação à afiação de facas. Mais informações em www.spira.pt.



Tudo o que se liga à cultura nunca é demais celebrar: mais, é essencial. Com o propósito de promover as últimas tendências na arte do design e da manufatura, echega para uma primeira edição em Oeiras. O evento instala-se em vários locais, como o