5 livros que estão prestes a chegar às livrarias

"A Guerra Guardada. Fotografia de Soldados Portugueses em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, 1961-1974", coordenado por Maria José Lobo Antunes e Inês Ponte (Tinta da China)

Um livro de memórias que imortaliza o período entre 1961 e 1974, quando milhares de homens mobilizados para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique tiraram fotografias daquilo que os rodeava. "Conservadas para si ou enviadas pelo correio como prova de vida à distância, estas imagens e as histórias que elas escondem foram mantidas durante anos na estreiteza dos seus círculos pessoais. Cinquenta anos depois do fim do conflito, o livro, originado pela exposição homónima no Museu do Aljube, parte da "pesquisa etnográfica com ex-combatentes e suas colecções fotográficas para explorar as ligações entre fotografia, memória e história da guerra colonial. Às imagens juntam-se ainda textos de investigadores e obras de artistas e compositores que, de diversas formas, reflectem sobre o colonialismo, a guerra e o fim do império português." Chega às livrarias a 5 de setembro.

A GUERRA GUARDADA Fotografia de Soldados Portugueses em Angola, Guiné‑Bissau e Moçambique, 1961‑1974.

"Revolução", de Arturo Pérez-Reverte (Edições Asa)

O escritor de Cartagena habituou-nos às suas personagens fortes, enigmáticas, e aos contextos históricos mais detalhados. Neste novo livro a revolução tem lugar no México, no tempo de Emiliano Zapata e Francisco Villa. Ambos buscam um tesouro: moedas de ouro roubadas num banco de Ciudad Juárez, a 8 de maio de 1911. "Revolução é muito mais do que um romance sobre os acontecimentos dramáticos que abalaram a república mexicana no início do século XX. É uma história de iniciação e maturidade através do caos, da lucidez e da violência. Uma surpreendente incursão às regras ocultas que determinam o amor, a lealdade, a morte e a vida." Chega às livrarias a 3 de setembro.

"Revolução", de Arturo Pérez-Reverte (Edições Asa) Foto: DR

"Bambino a Roma", de Chico Buarque (Companhia das Letras)

Todos os livros de Chico Buarque são como um bom samba, são lidos num ápice, com a cadência que só quem tem o dom da palavra consegue alcançar. Desta vez o autor conduz-nos por Roma de 1953, para onde ele se mudou com a família quando tinha nove anos. "Vivemos com o autor a aventura de todas as reminiscências do fim da infância: as partidas de futebol com Amadeo, o filho do merceeiro; as saudades do feijão com arroz; as escapadelas da escola; as primeiras erupções do desejo; a paixão juvenil por Sandy L., alimentada por cartas e bilhetes românticos." Chega às livrarias a 23 de setembro.

"Bambino a Roma", de Chico Buarque (Companhia das Letras) Foto: DR

"Nexus. História breve das Redes de Informação da Idade da Pedra à inteligência artificial", de Yuval Noah Harari (Elsinore)

É o novo livro do professor israelense de História e autor do bestseller "Sapiens: Uma breve história da humanidade", "Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã" e "21 Lições para o Século 21". Em Nexus, aborda a chegada da inteligência artificial, o colapso ecológico iminente, a crise existencial que assola as novas gerações, a abundância da desinformação. "Ao contrário das respostas tradicionais - científicas, ideológicas ou culturais -, que se concentram em encontrar a raiz do problema na nossa psicologia, Nexus analisa antes o modo como o fluxo de informação moldou o ser humano e o mundo. Começando na Idade da Pedra, passando pela Bíblia, a caça às bruxas do início da Idade Moderna, o estalinismo e o nazismo, até ao ressurgimento hodierno do populismo, Yuval Noah Harari convida-nos neste seu novo livro, original e de grande fôlego, a refletir sobre a relação complexa entre informação e verdade, burocracia e mitologia, sabedoria e poder." Chega às livrarias a 23 de setembro.

"Nexus. História breve das Redes de Informação da Idade da Pedra à inteligência artificial", de Yuval Noah Harari (Elsinore) Foto: DR

A Forasteira, de Olga Merino (Quetzal Editores)

"Numa Andaluzia rural e quase desertificada, Angie é o último membro de uma família pobre oriunda de um bairro operário de Barcelona. Vive isolada, numa casa decrépita, apenas acompanhada pelos dois cães, os fantasmas do passado familiar e a memória de um grande amor de juventude. Uma manhã, descobre o corpo do proprietário das terras da região enforcado numa nogueira." É esta a base do novo romance de Olga Merino, escritora espanhola, que aborda temas tão fortes como a liberdade e a resistência. Chega às livrarias a 22 de agosto.