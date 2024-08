"Homes for Our Time: Contemporary Houses Around the World" – Um novo marco na arquitetura residencial

A Taschen lançou recentemente a terceira edição da prestigiada série Homes for Our Time. Contemporary Houses around the World, assinada por Philip Jodidio, um dos nomes mais respeitados na crítica e documentação da arquitetura contemporânea. Este novo volume destaca-se pela sua curadoria meticulosa e pela forma como capta a evolução e as tendências mais recentes na arquitetura residencial global.

O terceiro volume de "Homes for Our Time" revela casas que estão na vanguarda da inovação, onde a tecnologia desempenha um papel crucial desde o design até à construção. Foto: @Taschen

O terceiro volume de Homes for Our Time revela casas que estão na vanguarda da inovação, onde a tecnologia desempenha um papel crucial desde o design até à construção. Esta edição dá um passo à frente, explorando como o poder computacional, agora ubíquo, tem moldado uma nova geração de residências. Um exemplo emblemático é a casa TECLA, em Itália, concebida por Mario Cucinella. Esta estrutura única, impressa em 3D utilizando terra crua, representa uma abordagem arquitetónica sustentável e de baixo custo, sugerindo um futuro onde a construção sustentável pode ser acessível a todos.

Este novo volume destaca-se pela sua curadoria meticulosa e pela forma como capta a evolução e as tendências mais recentes na arquitetura residencial global. Foto: @Taschen

Outro projeto de destaque é a Casa Açucena, no Brasil, da Tetro, que exemplifica como as residências podem ser integradas harmoniosamente ao seu terreno natural. Essa casa adapta-se ao relevo existente, demonstrando uma profunda conexão entre arquitetura e natureza. Da mesma forma, a Casa dos Jardins, em Hyderabad, projetada por Kanan Modi, é uma resposta arquitetónica ao clima quente e à crescente urbanização, ao passo que convida a natureza a fazer parte integrante do espaço interior.

Esta edição dá um passo à frente, explorando como o poder computacional, agora ubíquo, tem moldado uma nova geração de residências. Foto: @Taschen

Os dois volumes anteriores de Homes for Our Time estabeleceram uma base sólida para a compreensão da arquitetura residencial moderna, explorando uma vasta gama de estilos e abordagens em todo o mundo. O volume inaugural, lançado em 2018, ofereceu uma visão global das residências contemporâneas, apresentando desde pequenas cabanas até luxuosas villas. Com nomes de renome como Shigeru Ban e Marcio Kogan, bem como emergentes como Aires Mateus, o livro destacou como determinadas casas espalhadas pelo mundo compartilham mais semelhanças do que se poderia imaginar. Um exemplo marcante foi a House of Three Streams, na Índia, que, com a sua estrutura complexa de aço, vidro, madeira e pedra, parece prolongar-se da própria paisagem. Já o segundo volume, de 2022, aprofundou as questões de sustentabilidade e inovação na arquitetura residencial. Exemplos como a Frame Holiday Structure, no Sri Lanka, e a Fortunata House, no Brasil, ilustram como os arquitetos estão a reimaginar as residências em resposta aos desafios ambientais. Além disso, a Loom House, nos Estados Unidos, foi celebrada como uma das renovações residenciais mais ambiciosas em termos ambientais, enfatizando o uso de materiais reciclados e a eficiência energética.

O terceiro volume não é apenas uma continuação, mas uma evolução. Com 59 projetos de vanguarda espalhados por 25 países, este livro leva os leitores numa viagem ilustrada por algumas das mais impressionantes joias arquitetónicas contemporâneas. Foto: @Taschen

Os dois volumes anteriores de Homes for Our Time estabeleceram uma base sólida para a compreensão da arquitetura residencial moderna, explorando uma vasta gama de estilos e abordagens em todo o mundo. Foto: @Taschen

O terceiro volume não é apenas uma continuação, mas uma evolução. Com 59 projetos de vanguarda espalhados por 25 países, este livro leva os leitores numa viagem ilustrada por algumas das mais impressionantes joias arquitetónicas contemporâneas. A variedade é notável, abrangendo desde a Península de Antiporos, na Grécia, onde o Atelier Bow-Wow conseguiu dirigir virtualmente a construção de uma residência durante a pandemia, até à Yuputira, de Mariko Mori, que une estética artística e arquitetónica de forma sublime. Mais do que uma simples coleção de belas casas, este novo lançamento celebra a criatividade e a inovação que estão a moldar a arquitetura residencial no século XXI.

Mais do que uma simples coleção de belas casas, este novo lançamento celebra a criatividade e a inovação que estão a moldar a arquitetura residencial no século XXI. Foto: @Taschen