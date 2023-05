Os homens que lêem são mais atraentes e melhores parceiros, conclui estudo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Não é incomum que se realizem estudos na área amorosa, e que se relacionem determinados parâmetros com o nível cultural das pessoas, percebendo como isso influencia as suas hipóteses de "flirtar". O mais recente, realizado no Reino Unido pela SuperSummary , resolveu ir mais longe e garante que "um casal que leia em conjunto, permanece junto". A primeira coisa que descobriram foi que, em geral, os leitores tendem a "ter" do que os não-leitores. Além disso, revela que as coisas ficam ainda melhores se os membros do casalEntre eles, "98% estavam satisfeitos com o relacionamento e 62% estavam "muito satisfeitos"., também houve uma opinião dominante: a de que os leitores são de alguma forma mais atraentes do que os não-leitores. Isto, porque "81% das mulheres e 77% dos homens acreditam que". Além disso, 89% dos participantes cujo parceiro era um leitor disseram que "os seus hábitos de leitura os tornavam mais atraentes."O mesmo estudo aprofundou os benefícios que a leitura proporcionava aos casais. Conclui-se, então, que traz. Numa longa lista de atividades que poderiam fortalecer o vínculo de um casal, a terceira mais votada foi a leitura (77%). A mesma só foi ultrapassada pelo caminhar juntos (86%) e viajar (81%). Curiosamente, algumas das atividades mais básicas de serem feitas em casal ficaram bem abaixo: sair para jantar (69%) ou praticar desporto juntos (51%).Tal como indica o estudo, "introduzir a leitura num relacionamento oferece um novo entretenimento partilhado a ser explorado e". De resto, não é de espantar que a leitura traga mais temas de conversa e o diálogo fica, sem dúvida, mais enriquecido. Tudo isso ajudará no autoconhecimento de cada um e no conhecimento mais aprofundado do outro.Também existe. Existe até uma conta de Instagram chamada @hotdudesreading , que já conta com mais de 1,2 milhões de seguidores. Nela, é possível vermos homens bonitos a lerem livros no metro, em cafés, estações, esplanadas e até no ginásio. Um deles é mesmo um dos homens mais sexys do momento, o ator Pedro Pascal.