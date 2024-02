Julio Iglesias vai ter uma série na Netflix

A Netflix chegou a acordo com Julio Iglesias para levar a sua vida para o ecrã. Na primeira pessoa, aos 80 anos, o artista nascido em Madrid vai contar tudo sobre a sua vida, e percorrer os momentos altos da sua carreira musical. Iglesias chegou a ser jogador profissional de futebol, tendo passado pelos júniores do Real Madrid, entre 1958 e 1962, só que sofreu um acidente que o deixou parcialmente paralisado durante mais de um ano. Um eterno galã, foi ainda no hospital que começou a escrever poemas para as enfermeiras. Uns anos depois assinava o seu primeiro contrato musical, com a Colombia Records. Em 1968, Iglesias venceu o Festival Internacional da Canção de Benidorm com a canção La vida sigue igual, e o resto é história. Teve duas mulheres: Isabel Presley, com teve três filhos - um deles o famoso cantor Enrique Iglesias, que seguiu as pisadas do pai, além de Julio Iglesias e Chabeli Iglesias, mais velhos - e Miranda Rijnsburge, com quem teve cinco filhos (Miguel Alejandro, nascido em 1999, Rodrigo, em 2000, as gémeas Victoria e Cristina, em 2002, e Guillermo, em 2007).

"Esta ficção, atualmente em fase de desenvolvimento, narrará a história de como Julio Iglesias se tornou o primeiro artista de língua não inglesa a conquistar os mercados dos EUA e da Ásia, e como ascendeu como uma estrela universal, classificando-se entre os cinco maiores vendedores de discos da história" diz o comunicado à imprensa. Com mais de 55 anos de carreira, Julio Iglesias gravou e cantou em 12 línguas, e foi o primeiro artista espanhol a ter as suas músicas interpretadas em todo o planeta.

"Após tantas especulações, livros e documentários em que não participei, decidi pela primeira vez partilhar a verdade da minha vida com uma empresa tão universal como a Netflix. Depois de muita reflexão, uma carta muito emotiva enviada por Bela Bajaria, Vice-Presidente de Conteúdos da Netflix, foi suficiente para me convencer de que a Netflix era a empresa ideal para concretizar este projeto. Estou grato a tantas pessoas de tantos países que me apoiaram e impulsionaram a minha vida", afirma Julio Iglesias, no mesmo comunicado.

Diego Ávalos, Vice-Presidente de Conteúdos da Netflix, afirma: "Julio Iglesias confiou em nós para contar a sua história. Estamos muito gratos pela sua generosidade. Todos sabemos que o seu talento e tenacidade são únicos no mundo. Agora teremos a oportunidade de ver para além das luzes, das fotografias nas revistas, dos discos de ouro, e conhecer em profundidade uma pessoa excecional que acompanhou e continuará a acompanhar muitas gerações em todos os cantos do planeta".