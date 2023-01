5 novos livros para curiosos e empreendedores

4000 Semanas – Gestão do Tempo para Mortais, de Oliver Burkeman

Entre agendas atarefadas e outras desorganizadas, como estruturar melhor o tempo para uma vida de qualidade e descontraída? É essa a premissa do livro deste autor e colunista do The Guardian, que toca num assunto sensível: equilíbrio vida-trabalho, demonstrando a ideia da obsessão pela produtividade, em prol de sermos mais felizes. €18,50 (Objectiva)

4000 Semanas – Gestão do Tempo para Mortais, de Oliver Burkeman Foto: DR

The Hidden Edge: Why Mental Fitness is the Only Advantage That Matters in Business, de Jodie Rogers

Especialista em liderança e desenvolvimento de equipas, Jodie Rogers ensina-nos, através de exercícios, ferramentas e técnicas que passam pela empatia e atenção, em prol de uma vida profissional mais saudável e produtiva. É o melhor de dois mundos: aumenta o foco e a criatividade, diminui o stress e a ansiedade laboral. €25,16 (Wiley)

The Hidden Edge: Why Mental Fitness is the Only Advantage That Matters in Business, de Jodie Rogers Foto: DR

Como o mundo realmente funciona, de Vaclav Smil

Neste livro, que é tudo menos previsível, são-nos explicadas as sete realidades fundamentais que regem a nossa sobrevivência e a prosperidade, da produção de energia até ao mundo material, e lembra-nos de como é importante saber os factos para resolver problemas. É um livro que combate a desinformação, escrito por um cientista, que se pode tornar uma ferramenta valiosa para empreendedores. €19,90 (Crítica)

Como o mundo realmente funciona, de Vaclav Smil Foto: DR

Cérebro Eficiente, Sandra de Carvalho Martins

Esta psicóloga especialista em recursos humanos dedicou um livro à memória. Para tal, desenha um plano de 8 semanas para treinar a memória, o foco e a velocidade mental. Uma compilação de exercícios que pode ajudar quem tem uma mente que dispersa com facilidade, e nos traz de volta à terra. €15,90 (Planeta)

Cérebro Eficiente, Sandra de Carvalho Martins Foto: DR

Bushido – A Alma do Japão, Inazo Nitobé

À partida poderia não interessar ao leitor que procura melhorar o seu negócio, mas um livro que explora o código samurai em prol de nos tornarmos melhores pessoas, só pode ter benefícios. Retidão, coragem, benevolência, cortesia, sinceridade, honra, lealdade e autodomínio são os pilares deste código moral, que podemos, segundo o autor escreveu há 100 anos, aplicar em todas as áreas da vida. €11,61 (Editorial Presença)