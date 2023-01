10 discos para começar 2023 alto e bom som 

6 de janeiro

Iggy Pop: Every Loser

Frenzy, logo a abrir, dá o mote ao que será o resto de Every Loser, o novo disco de Iggy Pop. Uma coleção de temas que nos levam para um outro mundo, em que ouvíamos punk-rock no walkman e vestíamos t-shirts estampadas com "Loser". E neste seu 19.º registo de estúdio, o padrinho do punk conta com colaborações de Duff McKagan (Guns N’ Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Stone Gossard (Pearl Jam) e do falecido Taylor Hawkins (Foo Fighters) numa soma de onze temas para ouvir no máximo. Destaques para o já mencionado Frenzy e Strung Out Johnny, sobre o vício das drogas.

Iggy Pop: Every Loser. Foto: @iggypopofficial

20 de Janeiro

John Cale: Mercy

O primeiro disco de originais de Cale desde Shifty Adventures in Nookie Wood, de 2012. O ex-Velvet Underground inspirou-se nos acontecimentos dos últimos anos, como a eleição de Donald Trump, o Brexit ou a covid-19. O primeiro single, Night Crawling, uma homenagem a David Bowie traz-nos Cale clássico, com sintetizadores e cordas em plena harmonia. De resto, Mercy é para ouvir nas noites frias de inverno com um copo de vinho encorpado na mão.

27 de janeiro

The Smashing Pumpkins – ATUM: A Rock Opera in Three Acts – Act 2

Com as credenciais de roqueiro no ativo em riste, o senhor Billy Corgan dá-nos a segunda parte de uma tríade ambiciosa, a sua ópera-rock ATUM. Este Act 2 chega já no final de janeiro. Para abril está previsto o terceiro e final ato de um álbum conceptual tão ao estilo dos Smashing Pumpkins de Mellon Collie… E a provar que os anos 90 ainda não morreram.

Billy Corgan dos The Smashing Pumpkins, 2022. Foto: Getty Images

27 de janeiro

Green Day: Nimrod (25th Anniversary Edition)

É uma reedição, mas para os fãs dos reis do punk-pop californiano é um momento marcante. Esta edição especial de comemoração do 25.º aniversário de Nimrod – foi há assim tanto tempo que cantámos Nice Guys Finish Last? – traz-nos demos do início de carreira dos Green Day, uma cover de Allison, de Elvis Costello, e um disco ao vivo gravado na Electric Factory, em Filadélfia.

27 de janeiro

Sam Smith: Gloria

Três anos depois de Love Goes, um interregno mais pop numa carreira construída a partir de baladas capazes de fazer chorar as pedras da calçada, Sam Smith está de volta com Gloria. O disco promete ser a representação fiel de uma fase de crescimento pessoal e artístico do cantor e compositor que nos deu I’m Not the Only One. A julgar pelo single Unholy, Smith está mais naughty e menos melancólico. Para ouvir com as luzes baixas ou a dois.

Sam Smith: Gloria. Foto: D.R

10 de fevereiro

Paramore: This Is Why

Seis anos depois de After Laughter, os Paramore regressam com este This Is Why, e, pelo que se ouve no single de estreia, homónimo, curiosamente o último tema escrito para o disco, a banda de Hayley Williams e companhia está em plena forma. A tal não será alheio o facto de este ser o primeiro registo em que os Paramore mantêm a formação da gravação anterior. Pop-rock mais pop não há.

10 de fevereiro

Yo La Tengo: This Stupid World

São poucas as bandas que podem ser consideradas sinónimo do estilo que praticam. Os Yo La Tengo, uma instituição do indie rock, são uma delas e porque acabam de lançar o seu 17.º disco de originais, não poderiam ficar de fora desta lista. De This Stupid World, título que rima com o ar dos tempos, e cuja produção ficou a cargo da banda, é apenas conhecido o tema Fallout, que não desilude. Os Yo La Tengo estarão em digressão este ano e passam por Portugal ainda em março.

Yo La Tengo: This Stupid World. Foto: D.R

24 de fevereiro

Gorillaz: Cracker Island

Com colaborações de Stevie Nicks, ex-Fleetwood Mac, Tame Impala ou Beck, entre outros, e o regresso à vida das personagens de ficção do costume – os cartoons 2-D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs e Noodle – Cracker Island marca o regresso de Damon Albarn e de Jamie Hewlett aos Gorillaz. E com mais um disco para dançar até perder o fôlego, tal como ouvimos no single de estreia, que dá nome ao disco, com colaboração do baixista, produtor e ex-integrante dos Suicidal Tendencies, Thundercat.

10 de março

Lana Del Rey: Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Ícone da música alternativa, a all american e cinemática Lana Del Rey edita o seu nono registo de estúdio, com o longo título Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Para já, sabe-se que Father John Misty está entre os vários colaboradores e conhece-se o single de estreia, precisamente o que dá título ao álbum. Os arranjos de cordas e a voz melancólica e arrastada de Lana Del Rey, como nos clássicos Blue Jeans ou Video Games, mostram-nos que quem espera uma (r)evolução, deve aguardar sentado – isto é vintage Lana.

Lana Del Rey: Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Foto: D.R

17 de março

Depeche Mode - Memento Mori

O primeiro LP dos Depeche Mode depois da perda do fundador Andrew Fletcher, em 2022,

Memento Mori

(do latim, "lembre-se que irá morrer") foi inspirado pela pandemia. A banda apresentou apenas o primeiro single do disco,

Ghosts Again

, que justifica o aviso de Martin Gore: apesar do título mórbido, este é um disco para celebrar a vida.