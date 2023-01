Duas novas exposições a não perder na Underdogs

Criações de Half-Studio: WIP. Foto: Criações de Half-Studio

Coleção anterior de Tobias Gutmann. Foto: TobiasGutmann&SaiBot

Experiência feita a partir de inteligência artifical, através do Sai Bote. Foto: Tobias Gutmann

Uma das galerias mais cool e dinâmicas da cidade, aestreia duas exposições dedicadas a um dos temas mais complexos de sempre: a condição humana. No, o regresso do coletivo português Halfstudio "explora o conceito de jornada na sua dimensão enquanto processo de concretização", e, o artista"propõe uma experiência que desafia a autoperceção e questiona a nossa relação com a tecnologia e a inteligência artificial", lê-se no comunicado das exposições.A primeira, um projeto de Mariana Branco e Emanuel Barreira feito a partir sobretudo de, chama-se "A Journey" e vai pedir a intervenção do visitante, convidando-o a experienciar, viver e reviver sentimentos, emoções e estados de espírito, através de um"que indica uma trajetória que ilustra as fases por que passamos para chegar à concretização de uma ideia, de um sonho ou de uma transformação, abarcando tanto uma dimensão pessoal como universal". Os artistas criaram peças únicas que espelham a linguagem visual e criativa característica deste coletivo, "usando letras volumétricas e layouts dinâmicos com cores vibrantes e mensagens impactantes que nos revelam a natureza e o tom das diferentes fases da jornada."No caso da segunda, aum robot que produz retratos em tempo real (tendo como base os milhares de desenhos que o artista tem criado desde 2012 no âmbito do seu projeto. "O visitante que desejar ser desenhado pelo Sai Bot senta-se à sua frente e entra numa interação pessoal com o robot, que fala, fazendo perguntas enquanto processa traços e características, interpretando-os de forma abstrata". Um desafio total, que convida à introspeção e ao estímulo da interpretação pessoal.já passou por instituições como o Centre Pompidou em Paris, o Museu Haus Konstruktiv em Zurique e o MUDAM no Luxemburgo.