Dino D’Santiago: “A cultura é o único trunfo que consegue realmente virar o jogo"

Claudino de Jesus Borges Pereira nasceu há 40 anos em Quarteira. Filho de pais cabo-verdianos, cresceu entre dois mundos e foi da junção deles que surgiu o artista Dino d’ Santiago. "Sou algarvio, mas tenho essa raiz crioula através dos meus pais, que são naturais da ilha de Santiago. Falávamos com os meus pais em português e eles respondiam em crioulo. Ainda hoje é assim e sempre todos nos entendemos", conta com um sorriso.



Dino já viveu entretanto no Porto, tocou um pouco por todo o lado na Europa e desde há alguns anos que faz de Lisboa a sua base, o lugar que, sublinha, melhor resume o sentimento global deste disco. Por vezes, porém, é necessário olhar mais para trás, para início de tudo, não para regressar ao passado, mas para melhor compreender o presente e desbravar melhores caminhos no futuro.

Dino d´santiago Foto: Daryan Dornelles

No caso de Dino d’Santigo isso passou por redescobrir e assumir a sua "identidade Krioula", num processo iniciado já em Mundu Nôbu, de 2018, e assumido de vez dois anos depois, com o lançamento surpresa de Kriola, já em plena pandemia. No final do ano passado, de novo sem aviso, surgiu Badiu, um trabalho dedicado ao povo ilha de Santiago, de onde são naturais os seus pais, também eles badius, um nome outrora depreciativo, usado para designar os escravos trazidos do continente africano que escapavam aos seus captores, para irem viver no interior da ilha, hoje símbolo de resistência e orgulho nacional. Trata-se portanto de uma viagem pela história da "mais africana das ilhas de Cabo Verde", feita a partir do Batuku, um género musical feminino e tradicionalmente badiu, que aqui é colocado a dialogar com outros universos musicais, como a eletrónica ou hip-hop.

É este álbum que no sábado vai apresentar ao vivo no Coliseu dos Recreios, uma sala onde já atuou por diversas vezes, incluindo Madonna, mas nunca em nome próprio. Razões mais que suficientes, portanto, como afirma nesta entrevista, o "concerto de uma vida".

Que sensação tem esta estreia no Coliseu, finalmente?

Já lá atuei algumas vezes e é um palco que impõe respeito, mas regressar assim, para uma estreia em nome próprio é uma sensação sem preço. Vai ser um momento mesmo muito especial, para o qual estou a preparar o concerto da minha.

Dino d´santiago Foto: Daryan Dornelles

Além do mais com um álbum tão especial como este...

Especialmente por isso. Resgatei a história do meu povo para fazer este álbum e poder trazê-la agora para a sala mais importante da capital é algo único, como se fosse o universo a dizer-me que está tudo certo. E este disco merece isto, porque é a minha obra mais honesta e pessoal. Não que os outros não o fossem, mas para este trabalho foi necessária uma entrega muito maior a nível especial.

O que o levou a escavar tão fundo nas suas origens cabo-verdianas?

Tem a ver com um processo de descoberta pessoal e interior que iniciei já há algum tempo. Mas, sinceramente, acho que a principal razão foi o nascimento do meu filho Lucas. Fez-me sentir que tinha de lhe um legado, não só para lhe mostrar quem era o pai, mas também de onde ele também vinha. E a pandemia apenas acelerou esse processo, porque vi muita gente a morrer, incluindo algumas pessoas próximas e pus-me a pensar que, se por alguma razão me acontecesse alguma coisa, tinha de lhe deixar algo assim, mais definitivo. E de facto, tenho a sensação que, se deixasse de fazer música agora, podia ficar por aqui. Mas isso não vai acontecer (risos).

Como é que o povo de Santiago reagiu ao disco, quando o apresentou na Cidade da Praia?

Foi muito bonito perceber o orgulho que o povo de Santiago sentiu com este disco, especialmente com o título. Senti gratidão por estar a narrar estas histórias. Os meus pais redescobriram as suas raízes através do meu disco e isso é muito bonito. Isso sim é o verdadeiro prémio. E ter recebido elogios de alguns músicos cabo-verdianos tão importantes como o Leonel de Almeida ou o Tito Paris também foi muito especial, é sinal que estou no caminho certo.

É portanto para continuar, esta viagem pelas suas origens cabo-verdianas?

Sinto que se abriu um portal muito forte, não só para mim mas até para toda uma nova geração de músicos cabo-verdianos, que começou também agora a interessar-se pelas suas origens. Percebi que há aqui ouro, mas ainda tenho muito para escavar e se calhar até ir mais além de Cabo Verde, explorando também a música da Guiné, de São Tomé, de Angola ou Moçambique, sem nunca esquecer também o Brasil.

Dino d´santiago Foto: Daryan Dornelles

Pode desvendar mais um pouco como vai ser o concerto?

Vai ser muito bonito, vão lá estar todos os meus amigos, a minha família. Não é um sonho, é mesmo realidade. Vivemos tempos muitos difíceis e temos de demonstrar que a cultura é o único trunfo que consegue realmente virar o jogo. Tivemos a pandemia e agora temos uma guerra horrível na Europa, mas igualmente absurdo é o boicote à cultura russa que já começou a ser feito. Censurar obras e artistas, sejam de agora ou do passado, só porque são russos, apenas dá mais força a quem quer fazer a guerra.

Dino d’Santiago

Coliseu dos Recreios, Lisboa. 2 de abril, sábado, 20h30. €20 a €22