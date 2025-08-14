Origine Porto Gaia. Um novo cinco estrelas no Douro

O Douro volta a ser palco de estreias: inaugurado a 12 de agosto de 2025, o Origine Porto Gaia é o mais recente hotel de cinco estrelas junto ao rio, em pleno coração de Vila Nova de Gaia. Com 70 quartos distribuídos por cinco pisos, a unidade nasce com a chancela Tribute Portfolio Hotel by Marriott - a coleção de hotéis independentes da Marriott - e é gerida pela AHM – Ace Hospitality Management. O projeto representa um investimento de 26,25 milhões de euros do Grupo Mercan Properties.

O fio condutor do hotel é uma narrativa que junta Portugal e França, tradição e sofisticação. Durante as Invasões Napoleónicas, Maria, varina do Porto, e Louis, soldado francês, protagonizam o encontro que dá origem ao conceito: a dualidade entre o local e o viajante. Essa tensão cultural está presente em todo o espaço, dos materiais à iluminação, do serviço à carta de bar e traduz-se numa elegância calorosa, com o rio sempre por perto.

Lobby Foto: DR

Como resume em comunicado Tiago Duarte, diretor-geral, “mais do que um hotel, queremos ser um porto de partida e de chegada, onde o tempo abranda e cada detalhe carrega fragmentos de história… O Origine convida a viver o melhor da nossa cultura com um olhar contemporâneo”.

Assinado pelo estúdio NN (arquitetura) e pela Nano Design (interiores), o Origine Porto Gaia combina tecidos com cor, madeiras, apontamentos vintage e generosas entradas de luz. Os 70 quartos, divididos em 14 tipologias, foram pensados para acolher com conforto e personalidade, privilegiando as vistas para o Douro e a cidade do Porto. A identidade artística ganha corpo num mural de Jaqueline Arashida, onde a artista brasileira cruza movimentos e rituais com uma paleta cromática afinada ao hotel, reforçando a dimensão de fusão cultural que inspira o projeto.

A experiência gastronómica afirma a matriz luso-francesa. O restaurante Cais-me Bem aposta numa cozinha portuguesa com técnicas contemporâneas, a pensar tanto nos dias de rotina como nas celebrações. Já o Cota 219, champagne bar de ambiente intimista, nasce “para marcar a diferença”, nas palavras de Tiago Duarte, “como um novo ponto de encontro na cidade”.

Restaurant Foto: DR

O hotel é pet-friendly e dispõe de centro fitness 24 horas, com possibilidade de acompanhamento por personal trainer. A equipa, maioritariamente local, foi pensada para criar experiências à medida, outra expressão da tal convivência entre o que é da casa e o que chega de fora.

Para a Mercan Properties, o Origine Porto Gaia consolida uma estratégia de longo prazo no Norte do país. “É o nosso 14.º hotel no país e o 7.º no Grande Porto… inaugurado sob a marca 'Tribute Portfolio by Marriott', o que reforça a ambição do projeto e a confiança do grupo Marriott na nossa visão”, sublinha Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties, em comunicado.

Duplex Foto: DR

O projeto, que contabiliza 554 postos de trabalho (54 diretos e 500 indiretos), reforça também a operação da AHM. “O Origine Porto Gaia representa o nosso terceiro hotel de cinco estrelas, elevando para 14 o número de unidades sob gestão… Acreditamos no seu potencial para fortalecer a oferta hoteleira da região e contribuir positivamente para a comunidade local e o posicionamento do destino”, conclui Mariano Faz, CEO da AHM.