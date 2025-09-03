Kimpton Atlântico Algarve: o soulful luxury chegou à praia de São Rafael

Uma nova experiência de soulfulluxury chegou à praia de São Rafael, assinalando a estreia da marca Kimpton em território português. O Kimptom Atlântico Algarve foi Inaugurado em abril deste ano no espaço onde costumava estar o hotel Nau São Rafael Atlântico, após um período de renovações que arrancaram em novembro de 2024. A remodelação, conta à Must a diretora do resort, Catarina Simões, “contemplou a renovação completa dos quartos e de todos os espaços públicos", com o propósito de converter o resort "num projeto acolhedor, cosmopolita e que representa em todos os seus espaços as cores, texturas e materiais do Sul de Portugal”.

O projeto de renovação é do atelier Nini Andrade da Silva. A Kimpton conta com 75 propriedades a nível internacional e pertence ao portefólio do grupo InterContinentalHotelsGroup (IHG). Em Portugal, já anunciou que, nos próximos anos, planeia a abertura de mais dois hotéis, um em Cascais, na Quinta da Marinha, e outro em Lisboa. Leia abaixo a entrevista de Catarina Simões à Must.

Alguns dos quartos com varanda têm uma vista luminosa para os jardins

Qual foi o principal foco da renovação??

O objetivo passou por trazer para o destino uma marca de lifestyle internacional, reconhecida pela vibe cosmopolita e por se focar em experiências de restauração e bebidas, mas também de bem-estar associadas ao conceito soulful luxury. Assim, temos uma oferta de restaurantes e bares diversificada para garantir que os clientes podem ter experiências diferentes todos os dias, mas também possuímos uma nova oferta de atividade que vão do ioga à meditação, ou aos workshops de pintura. A marca Kimpton é também reconhecida por ser petfriendly e isso é um atrativo para os clientes que cada vez mais viajam com os animais de estimação.

Tem três piscinas, uma para crianças, cercadas por palmeiras Foto: DR

Fale-me do conceito de soulful luxury e de como se expressa na experiência do cliente.

O soulfulLuxury é um luxo despretensioso, focado no bem-estar e inserido na comunidade envolvente. Procuramos oferecer experiências de comidas e bebidas que representem o Algarve, sempre com um toque de inovação, sem esquecer os sabores tradicionais pelos quais somos conhecidos [na região]. Esta oferta está bem presente nos restaurante Sombra e no restaurante Marés. Diariamente, ao fim do dia, temos a social hour, um momento de convívio onde partilhamos um copo de vinho português com os nossos clientes e celebramos os momentos sociais do dia.

Como promovemos a exploração das zonas circundantes ao resort temos disponíveis bicicletas gratuitas que os clientes podem usar para visitar as áreas ao redor. E, além disso, promovemos também os artesãos locais através das atividades de lazer que oferecemos no resort, para dar a conhecer aos nossos hóspedes o que se faz na região.

Porque é que a Kimpton quis estrear-se em Portugal com este espaço e nesta localização??

A marca Kimpton teve início em cidades, mas nos projetos mais recentes tem-se focado em expandir para destinos remotos e zonas de praia, de forma a garantir uma oferta mais diversificada para os seus clientes. A localização junto à praia de São Rafael é uma mais valia que o Kimpton Atlântico Algarve oferece, porque combina o acesso à praia com a envolvente da natureza e a proximidade com outras cidades algarvias, convidando a uma exploração variada diariamente. O resort tem 149 quartos, o que promove uma atmosfera de tranquilidade e inspiração, que convida a desligar, relaxar e saborear momentos inesquecíveis em harmonia coma beleza natural do Algarve.

Catarina Simões, diretora do Kimpton Atlântico Algarve, tem um longo percurso ligado à hotelaria Foto: DR

Em termos de staff, retiveram equipa do NAU? Quantas novas contratações foram necessárias??

A maioria da equipa transitou para o Kimpton Atlântico Algarve. Consideramos que é sempre uma mais valia reter o know-how das equipas existentes, além de que este projeto também representou uma oportunidade para os colaboradores integrarem uma marca internacional com novos procedimentos, o que além de oferecer uma biblioteca mais vasta de conhecimento também permite novas oportunidades como visitar outros hotéis da IHG com tarifas especiais, ter exposição profissional com outras equipas em projetos localizados, etc. Foi necessário contratar mais de 40 colaboradores para integrarem a reabertura Kimpton Atlântico Algarve.

Há vários espaços pensados para o convívio e conforto dos clientes Foto: DR

Quem é o público-alvo do hotel??

Viajantes com idades compreendidas entre os 30 e 50 anos, que gostam de viver os locais que visitam, seja através das experiências gastronómicas ou através da exploração dos espaços naturais e dos museus que a região tem a oferecer. São pessoas que gostam de absorver a cultura e o espírito locais e partilhá-los com os amigos. Preocupam-se com a sustentabilidade e procuram sempre produtos que promovam os artesãos locais e a economia circular. Gostam de ter a experiência de ouvir uma banda musical que ninguém ouviu falar ou de explorar os trilhos e encostas que não aparecem nas redes sociais. Adoram viajar com os animais de estimação, porque são membros da família, e encontram no Kimpton um hotel que recebe muito bem os amigos de quatro patas.

Nestes primeiros meses, já consegue fazer um balanço das nacionalidades principais dos hóspedes??

Os nossos hóspedes vêm sobretudo do Reino Unido, Países Baixos, Portugal, dos EUA e do Brasil.

Fale-me um pouco das características do espaço exterior, como as piscinas e o acesso à praia.?

Dispomos de três piscinas exteriores (uma para crianças), com um ambiente muito tranquilo, rodeadas pelos jardins do resort. Temos a grande vantagem de ter acesso direto à praia de São Rafael, por uma zona de acesso no jardim do resort, o que é uma mais valia para os nossos clientes. Os nossos jardins são também ideais para eventos ao ar livre dada a beleza dos espaços e a vista para o mar.

O projeto de decoração é do atelier de Nini Andrade da Silva Foto: DR

A vertente de wellness parece receber especial atenção. Que estratégia pensaram para ela??

Na oferta de bem-estar, o WellnessHub Atlântico tem 1800 m2. Oferece um estúdio de yoga interativo, onde os clientes podem fazer as aulas da sua preferência e nível de esforço escolhido com um instrutor virtual, uma sala dedicada a spinning e um ginásio aberto 24h. Como o fitness e a performance física são cada vez mais importantes, dispomos de uma recoveryroom com terapias de recuperação exclusivas para os aficionados no desporto. Se o objetivo é apenas relaxar, a zona de vitalidade oferece uma piscina aquecida, jacuzzi, banho turco, chuveiros sensoriais e sauna para o uso dos clientes. O WellnessHub oferece ainda oito salas de tratamento, incluindo uma para casais com jacuzzi privado. O menu do WellnessHub foca-se em três pilares, corpo, mente e espírito, e os tratamentos e terapêuticas oferecidos são especializados em cada um deles, dependendo do que o cliente estiver a sentir ou quiser focar.

Temos uma parceria com a marca de chás “Infusões com Histórias”, em que foram criados sabores de chá personalizados para cada um dos pilares [corpo, espírito e mente], e que os clientes podem saborear antes ou após os tratamentos, e o uso da zona de vitalidade (com tarifa diária de acesso).

O rooftop do Zénite tem vista para o mar Foto: DR

Fale-me sobre a vertente da restauração e da oferta disponível.?

Temos o restaurante Marés, inspirado pelo ritmo das marés e pela riqueza do Mediterrâneo. É uma celebração dos sabores costeiros e das paisagens vibrantes portuguesas, com uma transição harmoniosa entre o dia e a noite. Combina a herança culinária nacional com influências do Mediterrâneo, de Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia e Norte de África. Depois, o restaurante Sombra é um refúgio intimista que une natureza e gastronomia. Fica num pátio e jardim pitorescos, oferece uma experiência culinária marcada pelo artesanato, simplicidade refinada e respeito pela natureza. Os chefs colaboram com pescadores do Algarve para trazer à mesa o melhor da época. Pratos de intervenção mínima com sabores complexos, acompanhados por vinhos locais.

Há ainda o Terra, uma celebração da alma portuguesa, onde a tradição se encontra com o artesanato. Desde o aroma do café de barista, aos doces de inspiração local e aos vinhos portugueses, Terra é o coração do hotel, um lugar para começar o dia com um espresso perfeito, saborear um petisco artesanal ou relaxar com um copo de vinho local. Por fim, o Zénite Rooftop é o refúgio de rooftop por excelência, elegante, envolvente e com vistas deslumbrantes. Inspirado no ponto mais alto do céu, o objetivo é oferecer uma experiência elevada, em todos os sentidos. Ao pôr do sol, transforma-se num lounge intimista, com cocktails premium, bebidas espirituosas e uma atmosfera cativante.

O restaurante Terra celebra a riqueza do Mediterrâneo Foto: DR

Que tipo de atividades estão disponíveis no hotel??

Temos um calendário diário de atividades de wellness, com meditação, yoga, caminhadas, stand up yoga, e atividades de lazer, como workshop de cerâmica, de pintura, de arranjos de Palma, de tuffling, observação das estrelas, etc. Estas atividades estão disponíveis de maio a outubro e, no Inverno, estamos mais focados nas experiências de wellness.

Que aspeto tem sido, para si, mais desafiante neste novo desafio?

A janela de tempo entre a conclusão da renovação e a reabertura do resort foi muito curta, o que exigiu à equipa estar preparada muito rapidamente para receber os clientes e providenciar experiências de qualidade.

Como é o dia-a-dia da diretora do Kimpton Atlântico Algarve??

Passo grande parte do dia nas operações com as equipas, gosto de viver o resort com os clientes e focar-me nos detalhes. Quase todos os dias, visito o Zénite Rooftop Bar durante a social hour para me encontrar com os clientes e socializar. Visito sempre o restaurante durante a manhã para ver o pequeno-almoço e falar com alguns clientes e para saber os planos para o dia. Também passo algum tempo no lobby a fazer welcome e farewell aos nossos clientes. E, no restante tempo, tenho meetings com parceiros locais e comerciais para estabelecer sinergias para o resort.

O resort tem uma forte componente de wellness Foto: DR

Como diretora de um resort, consegue desligar verdadeiramente do trabalho??

Adoro o que faço, logo, mesmo nos meus tempos livres tenho a tendência de visitar outros hotéis, restaurantes e spas para ver e experimentar o que está disponível no mercado. Acho muito importante experienciar enquanto cliente porque dá-me uma perspetivaclara do que funciona ou não e da perceção de valor que os serviços têm.

Fale-me um bocadinho sobre o seu percurso profissional até hoje.?

Iniciei a minha carreira na hotelaria em 2013, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e passei por vários destinos como Qatar, Malásia, Vietname, Tailândia, Maldivas e Tunísia. As viagens sempre me fascinaram, tal como ter experiências culturais diferentes, pelo que foi essencial para mim ter um percurso internacional. Trabalhei em todo o tipo de hotéis e resorts, desde destinos de praias, marcas de luxo, residências, marcas upscale, e acredito que o melhor de ser hoteleira é ter a oportunidade de conviver diariamente com pessoas de todo o mundo e com percursos de vida muito diferentes.