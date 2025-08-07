Lanzarote. Um refúgio lunar a flutuar no Atlântico

Dizer que Lanzarote está a flutuar talvez seja um lirismo excessivo. Afinal, esta ilha vulcânica está, isso sim, firmemente agarrada ao fundo do mar. Lanzarote passou a viver na boca dos portugueses quando José Saramago escolheu a ilha para se refugiar. Uma escolha sábia. Refúgios é o que não falta, por aqui. Com as suas paisagens áridas, a fazer lembrar a superfície da Lua ou de Marte, esta ilha das Canárias é, sem dúvida, um dos melhores sítios para fugir do trabalho, das obrigações, da vida, de tudo. É o local perfeito para pequenas unidades hoteleiras, rústicas, mas com um luxo simples e despretensioso, que respeitam a paisagem e o estilo de vida. É esse o caso de La Casita de Femés, com os seus dois alojamentos boutique, duas casas que já foram uma quinta e um estábulo e que foram restauradas com todo o respeito pela sua história e pelo ambiente em que se inserem, numa verdadeira fusão de natureza com arquitetura.

La Casita de Femés e o contraste da paisagem Foto: DR | Frederick Goff

Lanzarote é uma ilha moldada pelo fogo. As suas paisagens quase irreais são o resultado de dramáticas erupções vulcânicas nos séculos XVIII e XIX, que deixaram como herança campos de lava, crateras e praias de areia negra. Ainda assim, este território agreste tem um clima ameno e agradável, que faz da ilha um destino possível durante todo o ano – com temperaturas médias que oscilam entre os 17°C e os 25°C, Lanzarote tanto protege o visitante do inverno europeu, como oferece frescura no verão.

Pátio interior de La Casita de Femés Foto: DR | Frederick Goff

É no meio deste mundo tranquilo feito de contrastes, com pedras negras e céu e mar de um azul vibrante, que se erguem as paredes brancas La Casita de Femés. A propriedade está dividida em duas casas: a Casa Jable, mais pequena, tem apenas um quarto – perfeita para casais ou para alguém que queira estar sozinho com os seus pensamentos no meio da natureza –, e a Casa Diama, com três quartos, perfeita para famílias ou grupos de amigos.

Os interiores são minimalistas e os materiais foram criteriosamente escolhidos para não destoarem da paisagem: incluem pedra bruta, betão fresco e detalhes artesanais. Tudo o que aqui está pertence aqui, resultando num design funcional, refinado e perfeitamente enquadrado. Visto de longe, o edifício assemelha-se a uma antiga finca tradicional (casa rural), mas à medida que se avança pelo caminho de cinza vulcânica, o espaço transforma-se num refúgio boho-chic.

La Casita de Femés é um oásis de tranquilidade no meio da paisagem vulcânica Foto: DR | Frederick Goff

La Casita de Femés é o sítio perfeito para umas férias em isolamento e comunhão com a natureza. Porém, se ainda resiste dentro de si um desejo de conviver, passear e ir à praia, saiba que a propriedade tem uma localização central e prática para explorar grande parte de Lanzarote. A vila mais próxima é a animada Yaiza (a apenas cinco minutos de carro), com lojas e restaurantes. As praias de Puerto del Carmen ficam a escassos 10 minutos de caminho. Já a capital da ilha, Arrecife, a histórica Teguise, a zona balnear de Famara, o Parque Nacional de Timanfaya, com a sua paisagem lunar, e a imperdível Fundación César Manrique ficam todos a cerca de 20 minutos de carro. Playa Blanca também fica a 20 minutos, e Haría, no norte de Lanzarote, fica a 40 minutos.

Se deixou os planos para as férias para a última, tem aqui uma excelente opção.

Morada? Roque Bentaiga, 10, La Casita de Femés, Yaiza, Lanzarote, Espanha Reservas? Telefone: 0034 675 277 589 Site: thesuitesresidences.com/es/lacasitadefemes