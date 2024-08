O que se sabe sobre o naufrágio do iate de luxo de Mike Lynch na Sicília

O corpo do empresário britânico do setor da tecnologia Mike Lynch, de 59 anos, foi aparentemente recuperado dos destroços de um iate que se afundou ao largo da costa da Sicília, na passada segunda-feira, disse uma fonte à CNBC esta quinta-feira, confirmando uma notícia anterior da Sky News e do The New York Post.

Os factos: no dia 19 de agosto, um iate de luxo de 56 metros de comprimento foi atingido por uma violenta tromba de água nas primeiras horas do dia, na costa da Sicília, em Itália. Numa primeira fase, as equipas de resgate conseguiram retirar do mar 15 pessoas que estavam a bordo, uma morreu e há ainda algumas desaparecidas. A embarcação Bayesian pertencia à família Lynch e com Mike também viajavam a sua mulher Angela Bacares, resgatada com vida, e a filha Hannah, de 18 anos, cujo corpo também parece estar entre os encontrados nos destroços.

Nascido em 16 de junho de 1965, Lynch é filho de uma enfermeira e de um bombeiro, tendo crescido em Chelmsford, em Essex, na Inglaterra. Estudou Ciências Naturais na Universidade de Cambridge, doutorou-se em computação matemática, tendo ganhado uma bolsa de investigação. Em 1991, Lynch ajudou a fundar a Cambridge Neurodynamics, uma empresa especializada na utilização de detecção e reconhecimento de impressões digitais por computador, e em 1996 acabou por ser co-fundador da companhia de tecnologia britânica Autonomy, que o tornou milionário. Com a venda da Autonomy à gigante americana da computação Hewlett-Packard (HP), em 2011, por 11 mil milhões de dólares, enriqueceu.

Durante as buscas, em Palermo. Foto: Getty Images

A fortuna valeu-lhe, no Reino Unido, ter sido equiparado ao fundador da Microsoft, Bill Gates, como sendo a resposta britânica a este, mas também fez com que passasse 10 anos numa batalha judicial que envolvia a suspeita de fraude no negócio, nos EUA. Foi ilibado em junho passado, tal como Stephen Chamberlain, seu coarguido no seu julgamento por fraude. Coincidentemente ou não, Stephen foi atropelado mortalmente por um carro, em Cambridgeshire, dois dias antes do desastre do iate.