Marca de Paula Amorim chega à Fashion Clinic

Até 13 de abril, PAULA, a marca portuguesa pertencente ao Grupo Amorim Luxury, vai ter uma loja pop-up na Fashion Clinic Comporta. É nesta boutique temporária do Carvalhal que será apresentada a mais recente coleção primavera-verão 2025. Inspirada na frase "Only Love Matters" e na mulher confiante, sofisticada e livre, esta coleção, com peças ready-to-wear e para a casa não fugiu às raízes da marca.

Caracterizada pela sua mistura de padrões e texturas, as peças definem-se pelos materiais escolhidos, como seda, linho, pele, denim e caxemira, para além das silhuetas fluídas e dos detalhes originais. Na loja estarão também disponíveis outros bestsellers da marca PAULA Living, uma extensão natural de PAULA que trará produtos para casa, como têxteis, tablewear, iluminação e outros artigos de decoração. Também aqui haverá sedas estampadas, linhos bordados, camurça e couro. No que toca à paleta de cores, a escolha recaiu sobre o azul, o roxo, o vermelho e o verde, combinados com riscas e estampas florais.

Fashion Clinic Comporta Foto: DR

A marca nasceu em 2019, fruto da admiração de Paula Amorim pela arte. A empresária, nascida no Porto, em 1971, é filha de Américo Amorim e Maria Fernanda Amorim. Desde cedo que integra o mundo dos negócios, sendo presidente da Galp, onde a família é acionista através da Amorim Energia, assim como acionista da Corticeira Amorim, o negócio de cortiça fundado pelo seu pai. No entanto, Paula tinha outros planos para o seu futuro e, em 2005, decide avançar com um projeto próprio que deu vida à Amorim Fashion, que mais tarde se consolidou como o Grupo Amorim Luxury. Este foi o momento de entrada da portuguesa no mundo da moda.

Juntamente com a sua mãe e as duas irmãs, são hoje consideradas as quatro mulheres mais ricas do país, como revelou a revista Forbes. Paula, para além da sua rede de lojas multimarca de luxo, a Fashion Clinic, controla também franquias de marcas internacionalmente reconhecidas, como a Gucci e a Tom Ford. Decidiu, mais tarde, aventurar-se no setor do turismo de luxo com a aquisição da Herdade da Comporta e a abertura de diversos restaurantes com o nome JNcQUOI, provando que a moda, a gastronomia e a hotelaria são sectores que podem trabalhar juntos.

PAULA, na Fashion Clinic Comporta Foto: DR

PAULA é a assinatura da empresária no mercado tanto nacional como internacional. Este projeto conta com diversas coleções desenhadas pelo designer Ricardo Preto. Em março deste ano, foi anunciada a saída deste da direção criativa do Grupo Amorim Luxury ao fim de três anos de liderança. No entanto, mantém funções até junho e assina mais três coleções para a marca até outono/inverno 2026. Não foi ainda revelado quem irá assumir o seu lugar.