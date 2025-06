Já se sabia que ia despedir-se em breve do Leicester F.C., mas soube-se entretanto que também se prepara para dizer adeus ao Algarve – pelo menos, por enquanto. O jogador britânico da Premier League Jamie Vardy pôs a sua mansão de luxo na Quinta do Lago à venda por 11,5 milhões de euros.

O anúncio da imobiliária Knight Frank apresenta uma "villa fora de série", com seis quartos, na "linha da frente" de um campo de golfe. Num terreno com uma área bruta de 2.600 metros quadrados, três piscinas e relvados cuidados, a casa de quatro andares tem uma cozinha totalmente equipada com uma ilha no centro.

Os espaços de lazer incluem uma sala de cinema, ginásio, sauna e banho turco. O acesso aos pisos superiores pode ser feito diretamente por um elevador de vidro cromado.

A casa, inserida no resort da Quinta do Lago, foi em tempos "um santuário" para a família Vardy, de acordo com o site EuroWeekly. Na imprensa inglesa, especula-se que a venda possa estar relacionada com um susto causado pelos incêndios de 2022, que deixou a família preocupada pela sua "saúde e segurança".

Mas também circulam rumores de que os Vardy estejam a vender a propriedade para conseguirem cobrir as despesas de tribunal (€1.65milhões) de Rebekah, mulher do futebolista, que esteve envolvida num mediático caso de difamação no Reino Unido.

Seja como for, há mais uma propriedade milionária no mercado imobiliário português – e as imagens estão aqui para nos satisfazer a curiosidade.