Há mais uma razão para a Comporta ser o destino favorito das celebridades

Chegados ao novíssimo hotel Spatia Comporta Resort, encontramo-nos precisamente a meio caminho entre as cidades alentejanas de Grândola e Alcácer do Sal. De um lado e de outro da estrada, avistam-se terrenos arenosos e vegetação mediterrânica, e o (quase) imaculado silêncio, apenas interrompido pelos sons da Natureza, contrasta de imediato com a azáfama que sente quem vem da cidade. Destino muitíssimo procurado pelos turistas, e por célebres personalidades como o designer francês Christian Louboutin (que vive em Melides) ou Madonna (que já visitou o local para realizar passeios de cavalo nas dunas das praias), a Comporta, o Carvalhal e Melides são apenas alguns exemplos de refúgios na costa alentejana que são cada vez mais requisitados para férias. Ou escapes de fins de semana. À chegada deste hotel, espera-nos um staff pequeno mas muito simpático, e é-nos oferecida uma bebida de boas vindas, que pode, entre outras escolhas, ser um refrescante copo de vinho branco produzido na região.

O hotel Spatia Comporta Resort abriu portas em agosto de 2019.

Aberto desde o verão passado, o Spatia Comporta Resort tem ao dispor duas modalidades de alojamento. Por um lado, disponibiliza quartos de hotel em unidades de alojamento com tipologias de vão de T2 a T6. Pensados para proporcionar momentos de bem-estar, os quartos são decorados com objectos alusivos à naturalidade e simplicidade, com detalhes em madeira (como as cabeceiras, que são troncos de árvores) não deixando, por isso, de ser elegantes e luxuosos. Estes quartos de mais de 40m2 e com tetos altos de madeira são complementados por pátios tranquilos, ao ar livre, onde repousa uma rede à espera de ser ocupada para momento de puro relaxamento. As praias, essas, encontram-se a escassos quilómetros.

Existe um pátio interior em cada quarto, assim como uma varanda exterior com vista para a vegetação natural da costa alentejana.

Por outro lado, o Spatia Comporta Resort disponibiliza villas privadas e exclusivas (agora são duas, serão 25) que estão disponíveis para aluguer ou compra, e que combinam as tradições da região com uma abordagem contemporânea. A luz é um dos aspectos mais valorizados, não é por isso estranho que muitas portas sejam envidraçadas, deixando entrar a luz natural da costa. As casas de banho são um exemplo do luxo, embora sem ostentação, e contam com produtos de beleza Maison Codage Paris. Cada uma destas residências exóticas apresenta uma área privativa de 270 metros quadrados.

Uma lareira no exterior.

Junto à recepção, esperam-nos bicicletas: um convite a passeios dentro ou fora da propriedade, em dias mais frescos. O hotel disponibiliza-as gratuitamente para quem quer por aqui passe possa descobrir, por si, a fauna e flora do local. Além disso, ainda existem duas piscinas junto à unidade principal, e um restaurante que servirá, a partir de março, uma carta especializada nas melhores iguarias da gastronomia portuguesa e sobretudo alentejana. O alojamento tem ainda uma parceria com a empresa ‘Cavalos na Areia’ para que, tal como Madonna, quem por aqui passe possa desfrutar de um belo passeio de cavalo pelas praias.

Uma das piscinas disponíveis no hotel.

A pensar no Dia dos Namorados, o Spatia Comporta Resort apresenta programas para dois, que incluem uma noite de alojamento, um jantar romântico, a oferta de vinho, fruta e uma caixa de bombons no quarto. No dia seguinte, será servido um delicioso pequeno-almoço no conforto e privacidade do quarto. A 14 de fevereiro, o menu de jantar vai ser composto por uma flute de espumante à chegada, passando por um cocktail de ostras. O prato de peixe será uma tranche de perca na chapa e o de carne, por sua vez, será lombinhos de porco preto braseado com redução de chutney de figos, vinho do Porto e alecrim, acompanhado com puré de castanhas. A refeição termina com uma doce mousse de chocolate com infusão de alfazema e praliné de nozes. Este programa está disponível a partir de €205.

O Spatia Comporta Resort preparou um menu especial para o Dia dos Namorados.

Onde? N261-1, Estrada das Bicas, Marco da Saibreira, Bicas, Grândola Reservas res@spatiacomporta.com ou +351 269249486.