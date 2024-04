100 anos de Meisterstück, a esferográfica mais icónica da Montblanc

São os pequenos objetos de design, que perduram no tempo, que nos recordam como os clássicos têm um lugar reservado no mundo da arte. Em 2024, a Montblanc celebra o 100º aniversário do seu ícone, o instrumento de escrita Meisterstück.

Imagens dos arquivos. Foto: Montblanc

A primeira Meisterstück foi lançada em 1924, ainda com o nome Simplo, que foi o nome original da Montblanc antes do que hoje conhecemos. "Reza a história que alguns clientes começaram a solicitar um instrumento de escrita para "utilização aos domingos" – um que fosse especial, oferecendo uma experiência mais requintada, não destinada à utilização quotidiana", recorda a marca, em comunicado de imprensa.

Desenhos da edição comemorativa. Foto: Montblanc

"Coincidentemente, os nossos artesãos, que passaram anos a aperfeiçoar o seu savoir-faire, já estavam a desenvolver os seus projetos pessoais e a criar para si próprios instrumentos de escrita únicos. Por exibirem uma mestria artesanal de excelência, essas criações eram conhecidas como Meisterstück, que significa 'obra-prima' em alemão". A coincidência deu origem à primeira coleção Meisterstück, que rapidamente ascendeu ao estatuto de ícone cultural.

Edição de aniversário em gold. Foto: Montblanc

Para assinalar a data - não é todos os dias que uma esferográfica completa um centenário - a Montblanc lançou uma edição especial da Meisterstück.