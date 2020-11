Este é o diamante rosa mais caro do mundo

Mesmo em plena pandemia, a Sotheby's conseguiu bater mais um recorde ao vender um diamante ultra raro, chamado 'The Spirit of the Rose', em português, O Espírito da Rosa.



O diamante foi encontrado na Rússia e tinha originalmente 27,85 quilates, sendo que depois de cortado e arredondado ficou com 14,83 quilates.

The Spirit of the Rose Foto: Sotheby's







O leilão começou nos 16 milhões e chegou até aos 21 milhões de dólares, ao qual se acrescentou a comissão da Sotheby's. Ao chegar aos 26,6 milhões, bateu o recorde mundial da venda de diamantes rosa e o record da própria leiloeira, que tinha atingido o valor máximo de 15 milhões de dólares por um diamante branco.