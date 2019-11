O relógio de mergulho do ano

De uma lista de seis nomeados na categoria de relógios de mergulho, 30 especialistas na indústria relojoeira e em artigos de luxo elegeram o modelo Seiko Prospex LX Diver como o melhor relógio de mergulho do ano. A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no último dia 7 de novembro no Théatre du Léman, em Genebra.

A marca japonesa lançou o seu primeiro relógio de mergulho em 1965, com vários modelos que rapidamente fizeram sucesso entre mergulhadores profissionais e exploradores, tanto homens como mulheres. Entre estes modelos icónicos está o Seiko Professional Diver de 1968. Este ano, o design renova-se com o novo Prospex LX Diver. O nome da linha, LX, vem da palavra latina para luz, cujo design se mantém fiel ao original, salvo alguns toques de contemporaneidade conferidos pelo calibre Spring Drive 5R, que garante a precisão do relógio com níveis superiores de resistência a choques e à temperatura, tornando-o um aliado fiel a qualquer profundidade.