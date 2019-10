Vans abre nova loja no Porto

Apesar de ser a sétima loja da marca em Portugal, é a primeira presença em nome próprio no Norte do país. Fica no piso 0 e oferece todas as coleções habituais da marca de ténis, assim como algumas linhas cápsula.

Nova loja Vans no Porto

Durante o primeiro semestre de 2020 estão previstas novas aberturas de lojas, de modo a espalhar o espírito Off the Wall, mote da Vans, e a alargar a cobertura nacional de lojas. Para além da Vans Arrábida Shopping, a marca conta com várias lojas em Lisboa, Oeiras e Cascais.