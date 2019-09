As mochilas mais cool para os viajantes modernos

Estilo e conforto, pragmatismo e sofisticação. Este é o mote da marca fundada no estado norte-americano do Colorado e entretanto internacionalizada globalmente, para a nova colecção de mochilas adaptadas ao viajante do século XXI.

Mochila Bleisure, €169, Samsonite



Viajamos muito. Para outras cidades, países ou mesmo para o lado de lá do mundo, mas viajamos muito mais com a azáfama do dia-a-dia. Corremos para o trabalho e depois, mais tarde, para casa, tudo isto num ciclo acelerado e constante. Adaptada às exigências do dia-a-dia de hoje e ancorada no dinamismo constante que este vaivém exige, esta coleção de mochilas da Samsonite é foi feita a pensar na geração "mãos livres".

Mochila Hull Backpack Sleeve, €100, Samsonite



Em comunicado, Gianpaolo Sala, o diretor geral da Samsonite Travel Accessories refere que "as pessoas estão sempre em movimento nos dias de hoje e têm muitos objetos essenciais para transportar, tais como telemóveis, computadores, porta moedas, etc. A mochila é o produto perfeito para este estilo de vida: é fácil de transportar e muito versátil," resume, destacando ainda que "o ponto mais importante é a qualidade e durabilidade do produto".

Mochila Seraphina, €119, Samsonite



A coleção de mochilas outono-inverno 2019-2020 é composta sete linhas diferentes: Bleisure, Hull, Waymore, Safton, Yourban, Seraphine 2.0 e Zalia 2.0. Com a relevância das mochilas a reemergir no mundo moderno, descubra qual ou quais ou modelos que melhor se adaptam às suas exigências, necessidades e, claro, gosto.