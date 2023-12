Alexandra Moura lança coleção de básicos premium

É o segredo mais mal guardado de um bom guarda-roupa: saber investir em básicos de boa qualidade, óptimo design e que durem para sempre. Seguindo a filosofia de moda que a caracteriza desde sempre – e que aposta na criatividade mais do que nas tendências, na sustentabilidade mais do que na rapidez de produção – Alexandra Moura acaba de lançar uma linha de peças-chave que é tudo o que queremos para iniciar um novo ano com menos, mas melhor.

T-shirts, hoodies e sweats feitas a partir de materiais sustentáveis e conscientes Foto: DR

Tal como o nome indica, a Zero representa um regresso ao essencial na forma de uma coleção de designs simples, contemporâneos e com acabamentos de luxo. São t-shirts, hoodies e sweats em tons como o branco e o azul-marinho, feitas a partir de materiais sustentáveis e conscientes, de qualidade certificada e fabricados em Portugal. As silhuetas são intemporais, apostando na longevidade, mas também versáteis e minimalistas, e os tamanhos vão do XS ao XL. Uma espécie de ponto de partida para infinitas combinações e estilos. É a moda enquanto forma de auto-expressão, como salienta a própria marca, e a pensar num futuro melhor.

Materiais sustentáveis e conscientes, de qualidade certificada e fabricados em Portugal Foto: DR

As peças já estão disponíveis no site da marca.