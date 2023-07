A nova coleção da Dior é uma ode às figuras mitológicas da Antiguidade

A maison francesa foi um dos nomes a abrir acom a sua nova coleção, apresentada nos jardins do Museu Rodin. A linha reflete os ideais de haute couture de Maria Grazia Chiuri, diretora artística da Dior, através elementos de alfaiataria que fazem lembrar as deusas antigas, como a túnica, a capa e a estola, e a predominância de uma paleta de cores clara composta por branco, bege e dourado.O cenário deslumbrante foi criado em colaboração com a artista italiana Marta Roberti: foram precisas no total cerca dedo atelier de bordados Chanakya, em Mumbai, Índia, epara terminar os nove painéis de tecido, cujos desenhos demonstram palmeiras, figuras de deusas e os animais que lhe estão associadas.Não é a primeira vez que Maria Grazia Chiuri colabora com artistas internacionais e o atelier indiano com o objetivo de criar verdadeiras obras de arte para os seus desfiles. O cenário ficará em exposição nos jardins do museu até dia 9 de julho.