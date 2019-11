Príncipe Carlos anuncia a sua primeira linha de moda

Seguindo os passos da nora, Meghan Markle, que também anunciou recentemente o lançamento da sua própria linha de roupa solidária dedicada a ajudar mulheres que procuram emprego, o príncipe Carlos de Inglaterra acaba de anunciar uma coleção-cápsula muito especial.

Na passada quarta-feira, a Prince’s Foundation, a fundação de caridade que coordena as doações do príncipe, anunciou uma parceria com a Yoox Net-a-Porter, o grupo italiano de retalho online, intitulada "The Modern Artisan Project". Com a ajuda experiente da Yoox na vertente comercial, o objetivo é munir os estudantes do Reino Unido e da Itália com as ferramentas necessárias para projetar e executar uma coleção cápsula de luxo sustentável para ambos os sexos, fomentando aptidões que no futuro se tornarão úteis na sua carreira profissional. Com 17 peças desenhadas por seis estudantes de moda e recém-licenciados do Politecnico di Milano, a coleção também terá alguma inspiração no trabalho de Leonardo da Vinci, a propósito de este ano se celebrar o 500º aniversário da sua morte. As peças serão produzidas por outros seis estudantes do programa de artesanato têxtil tradicional na Dunfries House, a propriedade histórica e centro educacional que a Prince’s Foundation adquiriu em 2007. A coleção chegará às lojas Yoox em meados de 2020.

Este anúncio foi feito logo após a chegada do Príncipe à Índia para a sua décima visita oficial, que durará dois dias, com o principal foco no aquecimento global e na sustentabilidade. Poucos dias antes de celebrar o seu 71º aniversário em Bombaim no passado dia 14, o Príncipe fez a primeira publicação da sua autoria no Instagram, na conta que partilha com a duquesa da Cornualha, Camilla Parker Bowles. Com uma foto de ambos, Carlos quis assinalar o 550º aniversário de Guru Nanak, fundador do siquismo (religião originária no estado de Punjab, que faz fronteira entre o Paquistão e a Índia), felicitando a comunidade sique no Reino Unido.