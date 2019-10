Se é uma das mais de 280 mil pessoas que acompanham o blogger de viagens João Cajuda através do Instagram, sabe que o português nunca está no mesmo sítio. De todos os lugares que já visitou, escolhemos Itália e seguimos viagem. Para Cajuda, todas as cidades deste país "superaram sempre as minhas expetativas". Imagina aquele sítio onde não voltaria? João não consegue. "Voltaria a qualquer lugar em Itália agora mesmo!", diz.

Para Cajuda, todas as cidades italianas superaram as suas expetativas Foto: João Cajuda | Arquivo pessoal

Quais as cidades italianas que adora e por quê?

1- Roma, por ser uma cidade incrível, feita de história, com uma incrível arquitetura e ao mesmo tempo muito atual e cosmopolita,

2- Siena, uma cidade calma mas muito bonita, andar pelas suas ruas é como viajar no tempo,

3- Florença, tal como Roma é uma cidade que está cheia de cultura e conta com alguns dos museus mais famosos do mundo, diria que é uma Roma mais calma e pequena,

4- Favignana, é uma cidade que também tem nome de ilha onde passei um verão inesquecível,

5- Veneza, não é preciso dizer muito sobre Veneza, é uma cidade mágica e que só não está mais para cima neste top porque tem demasiados turistas e torna a experiência da sua visita menos agradável.

Em que lugar da Itália se sentiu mais feliz?

Foi na ilha de Favignana, dias e noites de verão, água maravilhosa, comida excelente, bom vinho. Não há melhor que isto! [Veja no vídeo as sugestões de João para a região da Sicília.]

Conte-nos sobre uma pequena cidade na Itália que tenha conhecido e adorado.

Montepulciano foi uma cidade que visitei por acaso e que me deixou de boca aberta. É muito bonita!

As cidades preferidas de João Cajuda em Itália Foto: João Cajuda | Arquivo pessoal

A MUST esteve com João Cajuda no lançamento do perfume K da Dolce & Gabbana em Portugal.