Quando os homens vestem saias

A Assembleia da República recebeu pela primeira vez, a 25 de outubro de 2019, um homem vestido de saia, desafiando as convenções do hemiciclo. Rafael Esteves Martins, assessor da deputada do Livre Joacine Katar Moreira, foi notícia apenas pela peça de roupa que escolheu.

Joacine Katar Moreira e Rafael Esteves Martins a chegar a Assembleia da República em Lisboa Foto: Facebook @LIVREoficialpt

O que muitos esqueceram é que as saias fizeram parte de muitas das civilizações mais antigas da humanidade independentemente do género. Os egípcios usavam gaze e envoltórios, os gregos e os romanos escolhiam togas para denotar classe e status, até os astecas as usavam como trajes militares ornamentados. A saia fazia, assim, parte das opções de vestuário para os homens simplesmente porque eram fáceis de serem feitas e criavam uma enorme liberdade de movimento.

Vários séculos mais tarde, alguns homens estão a redescobrir a peça e adotá-la no dia a dia. Como disse o ator e cantos Billy Porter a Stephen Colbert durante a sua participação no The Late Show, as normas de roupas masculinas estão repletas de misoginia. "As mulheres que usam calças são poderosas", afirmou. "É forte, todo a gente aceita e está associado ao patriarcado." No entanto, Porter lembrou que "no momento em que um homem usa um vestido" isso é mal visto. "O que estamos então a dizer? Que os homens são fortes e as mulheres mal vistas? Não vou mais fazer isso... Se tiver vontade de usar um vestido, vou usar um!"

Billy Porter na Ali Forney Center Gala, em Nova Iorque Foto: Santiago Felipe/Getty Images

A atitude é apoiada pelo cantor e ator Jaden Smith, filho mais velho, de 21 anos, do também cantor e ator Will Smith. Jaden é visto frequentemente e sem (des)culpa a usar vestidos. "Se eu quiser usar um vestido, usarei e isso definirá uma nova onda", escreveu no seu Twitter em março do ano passado.

If I Wanna Wear A Dress, Then I Will, And That Will Set The New Wave...

-JADEN SMITH #ICON — Jaden (@jaden) 26 de março de 2018

O ator Vin Diesel no MTV Europe Music Awards 2003 Foto: Tony Barson/WireImage

Ainda em 2012, Kanye West atuou com um kilt Givenchy. O rapper Young Thug usa saias até para jogar basquete. Este ano, a Semana de Moda de Londres proliferou silhuetas neutras quanto ao género, de Eckhaus Latta até Maison Margiela. Sendo bom lembrar que Rick Owens faz e usa saias há anos, sem esquecer o designer Sander Lak na Sies Marjan, Raf Simons ou Craig Green. A moda já abraçou as saias, só falta vermos mais homens a aceitá-las e a vesti-las.

O designer de moda Marc Jacobs é adepto das saias Foto: Florian G Seefried/Getty Images for P&C

Desfile de Rick Owens para a primavera-verão 2020 Foto: Rick Owens