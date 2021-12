O ícone da Moda mais pesquisado no Google em 2021 não tem estilo nenhum

Consegue adivinhar quem foi a celebridade mais pesquisada pelo seu estilo este ano? Talvez tenha pensado em David Beckam, Kate Moss ou Pharrell Williams. Mas não. De acordo com o relatório Year in Search da Google, foi Adam Sandler quem ficou no topo da lista, ultrapassando nomes como Lizzo e Britney Spears.

Chloé Zhao, Salma Hayek Pinault e Adam Sandler na cerimónia de Salma Hayek no Hollywood Walk of Fame, 2021 Foto: Getty Images

O ator de 55 anos é conhecido pelo seu estilo extremamente descontraído, talvez demasiado relaxado na visão de algumas pessoas. Calções compridos, t-shirts tamanho XXL, casacos básicos, ténis e botas UGG são algumas das peças com que é habitualmente fotogafado.

Adam Sandler, 2017 Foto: Getty Images

Os famosos "dad outifts" até ganharam uma nova alcunha nas redes sociais. No Tik Tok existem mais de 330 mil vídeos com a hashtag "sandlercore", referindo-se ao estilo do ator de Click e Engana-me que eu gosto, avançou o The Guardian.

Adam Sandler e Drew Barrymore na estreia de 'Umas Férias Inesperadas', 2014 Foto: Getty Images

É caso para dizer que foi precisamente a falta de gosto de Sandler que o tornou um ícone para as gerações mais novas. Vemos a influência em alguns outfits de Justin Bieber, por exemplo. Tom Barker, escritor do site Highsnobiety, acredita que a popularidade dos "dad outfits" do comediante se deve ao facto dos anos 90 e 2000 estarem atualmente na moda. "As pessoas terão descoberto o seu estilo nas fotografias de início de 2000", explicou ao The Guardian.