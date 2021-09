Persol x La Casa de Papel. A nova coleção de óculos inspirada em ladrões

Depois do lançamento da coleção cápsula de sucesso dedicada à série La Casa de Papel, a Persol lança novos modelos inspirados no grupo de ladrões, mais precisamente na personagem do professor Sergio Marquina.

Únicos e contemporâneos, os óculos El Professor Original e El Professor Sergio chegam às lojas e ao site da Persol já hoje, no mesmo dia em que estreia da 5ª temporada da famosa série da Netflix.

El Professor Original, €221, Persol x La Casa de Papel Foto: Persol

O primeiro par, com lentes graduadas, custa €221 e está disponível em três cores diferentes: castanho café, preto e cinza transparente. A armação de acetato com a icónica barra superior emoldura na perfeição o estilo intemporal da marca italiana.

El Professor Original, €221, Persol x La Casa de Papel Foto: Persol

Já o segundo par foi criado a pensar nos dias mais solarentos, tendo também três opções diferentes disponíveis: armação cinza transparente com lenta cinzenta (€270), armação preta com lente polarizada azul (€270) e ainda armação café com lente verde clara (€220). Destaca-se ainda o emblema pelo qual a Persol é conhecida, a seta presente nas hastes, baseada nas espadas de antigos guerreiros.

El Professor Sergio, €270, Persol x La Casa de Papel Foto: Persol

Ambos os modelos trazem ainda uma embalagem exclusiva dedicada à série e contam com a tecnologia meflecto, o primeiro sistema de hastes flexíveis que permitem o máximo conforto a quem os usa, uma patente da marca.

Embalagem exclusiva Persol x La Casa de Papel Foto: Persol

La Casa de Papel, de Álex Pina e Jesús Colmenar, conta a história de um grupo de ladrões que, liderados pelo professor, planeiam um assalto à Casa Nacional da Moeda de Espanha.