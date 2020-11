“Estou a recibos verdes”, a nova t-shirt da Bon Vivant

Uma marca jovem e irreverente, a Bon Vivant está de volta, desta vez com uma t-shirt para quem não tem contrato de trabalho e gosta de usar o humor através das roupas. Já conhecida pelas peças cómicas com frases bordadas como "Sexo, drogas e rancho folclórico" ou "Deus no comando", a marca de João Sanchez e Francisca Niny de Castro aposta em frases statement com humor negro.

T-shirt "Estou a recibos verdes", €15 no Instagram @bon_vivant___ Foto: Instagram de bon_vivant___

Desta vez, a marca lançou uma t-shirt com apresenta uma leve crítica ao mercado de trabalho nacional, que nasce também do período de pandemia que atravessamos.

T-shirt "Sexo, drogas e rancho folclórico", €15 no Instagram @bon_vivant___ Foto: Instagram de bon_vivant___

A marca vende os produtos através do Instagram, para além da t-shirt em causa vende também camisolas, bolsas de cintura, meias. As peças são limitadas e não se repetem, para apostarem sempre na criatividade.