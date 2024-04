Esta marca de vestuário masculino está de regresso a Portugal

A Jack & Jones não é uma marca propriamente nova: propriedade da BESTSELLER, gigante internacional de moda e distribuição, foi fundada na Dinamarca em 1975 por Merete Bech Povlsen e Troels Holch Povlsen, e que permanece hoje 100% familiar.



Agora, e depois de ter estado vários anos sem expressão em Portugal - só tinha presença em lojas multimarca ou nos Armazéns El Corte Inglés, a Jack & Jones abre uma loja Jack&Jones na Amadora, no Centro Comercial UBBO. Torna-se assim a milésima da Europa, e marca o início de uma estratégia de expansão ambiciosa no nosso mercado nacional, que aponta um total de 50 moradas nos próximos anos.

A coleção de t-shirts. Foto: DR

O arrojado plano de expansão da BESTSELLER para Portugal inclui a abertura, até ao final de 2024, de cinco novas lojas das marcas do grupo BESTSELLER nos principais centros comerciais do país e um objetivo final de totalizar mais 50 unidades destas marcas BESTSELLER em território nacional nos próximos três anos (25 novas lojas Jack&Jones, 15 novas lojas Only e 10 novas lojas Vero Moda).

A coleção de verão. Foto: DR

"A nossa estratégia de investimento reflete a confiança no crescimento contínuo e na solidez das nossas marcas, que se firmaram num mercado onde atuamos há mais de vinte anos. O plano ambicioso de abrir 5 novas lojas até ao final de 2024, e adicionar mais 40 nos anos seguintes, sublinha o nosso compromisso com a expansão em Portugal, com foco em marcas como Jack&Jones, ONLY e VERO MODA, e mira a expansão para os mercados africanos, usando Portugal como base estratégica", afirma Diogo Bartolomeu, Country Manager BESTSELLER Portugal.



A BESTSELLER é uma das principais empresas do setor a nível global e com uma das maiores rentabilidades da indústria, tendo registado, em 2023, um volume de faturação na ordem dos 5.26 mil milhões de euros. Com um portfólio de mais de 20 marcas de moda - entre as quais Only, Vero Moda, Vila, Name It, Selected, Pieces, Noisy May, Object, Mamalicious, Only & Sons, Kids Only, Carmakoma, Jdy, Jjxx, Yas, Lil’atelier.