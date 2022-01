Eis as tendências de Moda para 2022

Cardigan

O casaco de malha é aquela peça retro que, de tempos a tempos, volta a ser tendência, embora nunca fique totalmente fora de Moda. Este ano, o cardigan perfaz novamente os essenciais do vestuário masculino, seja em cores sólidas ou em padrões vibrantes.

Desfile primavera/verão 2022 de LGN by Louis Gabriel na Paris Fashion Week Foto: Getty Images

Tops sem mangas

É o hit mais recente nas passerelles dos desfiles de Moda e, na nossa opinião, tem capacidade para ser a trend mais versátil do ano. Temos decotes redondos, em V ou com capuz. Temos tecidos confortáveis como malha e algodão. Temos cortes descontraídos ou a direito, a lembrar os blazers. É só escolher.

Desfile primavera/verão 2022 da Etro Foto: Etro

Balaclava

Não há muito a dizer sobre a balaclava. Por norma, é feita de lã e cobre a cabeça e o pescoço, sendo a sua principal função a proteção contra temperaturas baixas. Confortável e prática, é o acessório ideal para os dias mais frios de 2022.

Desfile primavera/verão 2022 de Louis Vuitton na Paris Fashion Week Foto: Getty Images

Cores vibrantes

Não somos apenas nós, cidadãos comuns, que estamos cansados de cores aborrecidas, os designers de Moda também. Para a nova estação, as passerelles foram invadidas por cores psicadélicas como verde néon, rosa fluorescente, azul elétrico… na verdade, por todas as cores do arco-íris.

Desfile primavera/verão 2022 de Louis Vuitton na Paris Fashion Week Foto: Getty Images

Varsity jacket

Se está a pensar em comprar um casaco cheio de estilo, este modelo é a escolha acertada. Originalmente utilizado pelos atletas de futebol americano durante a faculdade ou secundário, o varsity jacket é tudo o que precisa para os meses amenos de 2022.

Desfile primavera/verão 2022 da Dior na Paris Fashion Week Foto: Getty Images

Camisas

A camisa sempre foi um must have para as ocasiões mais formais, como reuniões de trabalho ou casamentos. Porém, tem-se tornado uma peça igualmente tendência na moda de streetstyle. Em 2022, a aposta está em camisas fluídas e frescas, para se utilizar com sweatshirts ou casacos de malhas.

Desfile primavera/verão 2022 da Dior na Paris Fashion Week Foto: Getty Images

Cabedal

O cabedal é um tecido típico de meia estação. Contudo, este ano é utilizado de janeiro a dezembro, independentemente da temperatura na rua. Para ser utilizado em casacos biker, coletes ou calças.