Livros para si e para a casa

Robert Mapplethorpe, editado por Mark Holborn e Dimitri Levas, com um novo poema de Patti Smith e introdução de Andrew Sullivan, Phaidon.

1 de 15 / Robert Mapplethorpe, editado por Mark Holborn e Dimitri Levas, com um novo poema de Patti Smith e introdução de Andrew Sullivan, Phaidon.

Being Human de William Wegman, por William A. Ewing e William Wegman, Chronicle Books.

2 de 15 / Being Human de William Wegman, por William A. Ewing e William Wegman, Chronicle Books.

Sneaker Freaker – The Ultimate Sneaker book, por Simon Wood, Taschen.

3 de 15 / Sneaker Freaker – The Ultimate Sneaker book, por Simon Wood, Taschen.

The Impossible collection of Wine, por Enrico Bernardo, Assouline.

4 de 15 / The Impossible collection of Wine, por Enrico Bernardo, Assouline.

The Bucket List 1000 Adventures Big & Small, por Kath Stathers, Universe Publishers.

5 de 15 / The Bucket List 1000 Adventures Big & Small, por Kath Stathers, Universe Publishers.

The Vegetarian Silver Spoon – Classic and Contemporary Italian Recipes, Phaidon.

6 de 15 / The Vegetarian Silver Spoon – Classic and Contemporary Italian Recipes, Phaidon.

Foto: D.R.