As pernas mais caras da história

Embora o talento de atrizes e cantoras possa valer muitos milhões de euros, tudo indica que as suas pernas também. Sabe-se que a prática de assegurar partes do corpo remonta ao início dos anos 1900, altura em que há registo do ator norte-americano e comediante de filmes mudos Ben Turpin (1869 - 1940) ter feito uma apólice para os seus olhos com estrabismo, pagável se por alguma razão viessem a ficar alinhados.



As celebridades de Hollywood seguiram o mesmo caminho e passaram a proteger as suas figuras, como Bette Davis (1908 - 1989) que resolveu assegurar a sua cintura. Há quem acredite que a prática se tornou um golpe publicitário, já que o feito tem sido repetido por nomes como Rihanna ou Taylor Swift. Veja em baixo o valor das pernas mais caras da história.

Betty Grable - 1 milhão de dólares

Betty Grable, cerca de 1950 Foto: Silver Screen Collection/Getty Images

Durante a Segunda Guerra Mundial, Grable foi eleita a pin-up número um entre os soldados. A atriz tornou-se um símbolo sexual de Hollywood exatamente por causa das suas pernas, sendo a celebridade mais bem paga entre 1943 e 1951. Em 1943, as suas pernas foram impressas em cimento em frente ao Chinese Theatre, em Los Angeles, e descritas como "marco importante de Hollywood" pela revista LIFE. Foi no auge de sua carreira que a 20th Century-Fox assegurou as suas pernas por 1 milhão de dólares.

Rihanna - 1 milhão de dólares

Rihanna em julho de 2007 Foto: Jun Sato/WireImage

Em 2007, Rihanna foi "homenageada" com o prémio Celebrity Legs of a Goddess. Para proteger os seus bens, as pernas da cantora foram asseguradas por 900 mil euros.

Heidi Klum - 2 milhões de dólares

Heidi Klum em setembro de 2004 Foto: Fred Duval/FilmMagic

A modelo e apresentadora de TV alemã começou a carreira em 1992 e, desde então, as suas pernas já apareceram em incontáveis passerelles, capas e editoriais de Moda. Em 2004 Klum resolveu assegurá-las por 1,8 milhões de euros e informou ainda que cada uma possuía um valor diferente, já que a perna esquerda tem uma cicatriz, portanto não é "tão valiosa" quanto a direita.

Tina Turner - 3,2 milhões de dólares

Tina Turner Foto: Brian Rasic/Getty Images

As pernas de Turner tornaram-se numa das suas características mais marcantes. Além de assegurá-las em 2,87 milhões de euros, cantou sobre as mesmas em Legs, tema de 1994.

Taylor Swift - 40 milhões de dólares americanos

Taylor Swift em outubro de 2015 Foto: George Pimentel/LP5/Getty Images for TAS

Em 2015, antes de começar a sua tour mundial 1989, a cantora fez um seguro para as suas longas pernas por 35,91 milhões de euros, caso alguma coisa acontecesse com elas que a impedisse de se apresentar nos espetáculos.

Mariah Carey - 1000 milhões de dólares

Mariah Carey em maio de 2006 Foto: James Devaney/WireImage

Em 2006, as pernas da cantora foram nomeadas as primeiras pernas de uma celebridade representantes da gama Gilette Venus, tendo uma réplica de mais de 4,5 metros de altura sido exibida no Radio City Music Hall, em Nova Iorque. No mesmo ano, os tablóides norte-americanos noticiaram que Mariah havia feito uma apólice de seguro de 897.840.000 euros para as pernas – e não seria a última vez que a cantora viria a proteger partes do seu corpo. Em 2011, durante o tour Sweet Sweet Fantasy, a cantora assegurou as cordas vocais por cerca de 31,42 milhões de euros, e novamente as pernas por uma quantia igual.